拳擊／超夢幻對決確定了！拳王泰森宣布與梅威瑟之戰明年3月非洲舉行

聯合新聞網／ 綜合報導
泰森(左)與梅威瑟兩位拳王級人物明年3月在非洲對決。路透、美聯社
拳擊界明年將迎來超級夢幻對決！今年9月傳出前重量級「野獸拳王」泰森（Mike Tyson）於明年與48歲「炫富拳王」梅威瑟（Floyd Mayweather Jr.）進行對決的消息，於今天據美國著名拳擊雜誌《ring magazine》報導，這場賽事基本上已經敲定，泰森本人受訪證實，「這將是一場令人難以置信的比賽，我們將打破所有紀錄，成為這項運動歷史上最盛大的賽事之一。」

雖早在九月就宣布了這兩位拳擊傳奇人物將進行一場表演賽，但先前並未透露太多細節，不過，這場備受期待的比賽，已經由泰森親口證實了，他個人也已迫不及待了，確定將成為拳壇史上最年長的夢幻對決。

不過，由於兩人過去主攻的量級並不相同，現年59歲泰森(生涯50勝7負，44次KO)為重量級冠軍的身份，而48歲梅威瑟(50勝0負，27次KO)則在從次輕量級到次中量級的五個級獲得冠軍頭銜；因此報導中指出，目前尚還不清楚他們將如何協議去進行比賽。

梅威瑟2017年退休並於2022年進入名人堂，但仍參加了多場表演賽，還計畫想與著名菲律賓拳王帕奎奧(Manny Pacquiao)進行一場正式比賽。至於泰森，他在去年11月15日迎戰從YouTube網紅轉型為輕重量級拳擊手的傑克·保羅(Jake Paul)，當時泰森以一面倒的劣勢落敗。

炫富 佛洛伊德

