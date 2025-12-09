馬術／首度參加國際賽摘銅 林筠淇目標明年亞運再奪牌

國際馬術總會（FEI）亞洲錦標賽在泰國芭達雅舉辦，壓軸的障礙超越賽，中華隊派出林筠淇與王鵬皓參賽，其中首度參加國際賽的林筠淇與愛駒Driss de Kerglenn表現精彩，連續三天零失誤的完美演出，最終以五回合僅扣點6.04的佳績，帶回一面銅牌，目標直指來年的名古屋亞運。

「心情很激動，真的想不到，其中三天零失誤，就希望能站上頒獎台，最後也做到。」林筠淇與愛駒Driss de Kerglenn合作的時間大約兩個月，還在熟悉與磨合，原本沒有預期奪牌，但他強調，馬匹的比賽經驗豐富，能力也很出色，身為騎士只要做好自己，就有機會拿到好成績。

11歲開始接觸馬術運動的林筠淇，原本是參加父親公司的馬術社團，只是當作興趣，但後來因為母親的好友開了馬場，又在住家附近，於是很常到馬場騎馬，不但騎出興趣，也騎出天分，一次次的好成績，讓他決定踏上馬術運動的道路。

林筠淇本次參賽，還強碰日本7屆奧運名將杉谷泰造，他說：「看到參賽名單，對手真的都很強，自己真的比不上，我就想著，把自己跳好就好。」面對強敵，林筠淇沒有自亂陣腳，專注在自己的表現上，與愛駒展現過去兩個月累積的默契，一舉跳出佳績，他說：「相信自己，相信自己的馬。」

林筠淇帶回亞錦賽銅牌，幾乎已確定拿下名古屋亞運的門票，他強調，接下來就是繼續有好的訓練，繼續與馬匹磨合，培養默契；他也期待台灣能有更多的選手一同前進亞運，爭取團體賽資格，目標站上亞運頒獎台。 林筠淇奪下馬術亞錦賽障礙超越賽銅牌。圖／馬術協會提供