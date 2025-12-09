自行車／雲嘉南推動自行車運動成果亮眼 線上活動再接力

為持續推廣雲嘉南地區自行車運動旅遊，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處（以下稱雲嘉南風管處）近年積極以「騎旅連結在地、體驗深度風景」為核心，推出多場大型自行車活動，為讓更多國內外騎士即使在家也能體驗雲嘉南的經典路線，雲嘉南風管處12日首次推出 Rouvy 虛擬線上自行車挑戰賽，目前正開放全球報名中，已吸引多位海外與國內車友參加。

本次線上賽主打雲嘉南特有的「平平的最速賽道」，讓騎士能在家中客廳就感受濱海Y形路網的速度暢感，活動前三名更可獲得2026年環法自行車挑戰賽日月潭站參賽資格，極具吸引力。

雲嘉南風管處誠摯邀請所有喜愛騎乘的朋友，一同於冬季加入線上挑戰，在家即可暢遊雲嘉南、感受濱海風景的獨特魅力。

雲嘉南風管處也同步推出「台南山海圳自行車小旅行」，由專業領騎老師帶領車友以輕鬆步調漫遊台南安平，穿梭於古城歷史與廟宇文化之間，並踩點山海圳綠道起點「內海之路」。行程更結合四草綠色隧道觀光船，讓民眾一覽有「台版亞馬遜河」之稱的紅樹林水域及豐富生態景觀。

遊程一推出即大獲好評，已有近60位民眾參與。參與者紛紛表示，能以自行車串起台南在地文化、生態、故事與特色美食，加上方便的 YouBike 使用方式，真正做到輕鬆、環保又深度的綠色旅遊。

雲嘉南風管處表示，未來將持續在旅遊平台推廣更多主題式自行車遊程，讓民眾能從不同角度探索雲嘉南魅力。