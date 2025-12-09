宏道獎13日頒獎 基金會攜手新創與書法名家打造全新獎座「湧環」

由宏道運動發展基金會設立的宏道獎今年邁入第8屆，並將於13日舉行頒獎典禮，為讓「成就」與「榮耀」更緊密相扣，宏道運動發展基金會今年不僅擴大獎項範圍，更首度打造全新獎座——〈湧環 The Rising Embrace〉，以「匯聚、包容、托舉」為核心意念，象徵每一位運動員的卓越成就，都源自無數支持力量的匯流與托舉。

獎座造型靈感來自持續盤旋、堆疊與相互推升的螺旋之力，象徵教練、運動科學專家、賽事行政團隊、裁判、運動媒體等幕後角色的默默付出。這些力量如同溫柔卻堅定的螺旋，不間斷地托舉運動員走向更高處，也呼應宏道獎「致敬無名英雄」的初衷。

宏道運動發展基金會重視本次獎座設計，因此特別攜手新創設計公司共同研發，從材質搭配到工藝技法，每一處細節與象徵意涵都反覆推敲，只為打造最能代表支持力量的榮耀象徵。最終由「22STUDIO」首度結合水泥與琉璃材質，並與「tittot琉園」攜手開發，展現工藝跨界合作的嶄新可能。

22STUDIO 採用自主研發的環保水泥配方與精緻清水模技法，翻模技術極為細膩，完整呈現水泥溫潤柔和的一面，顛覆大眾對水泥冰冷粗獷的想像;「tittot 琉園」則以傳統脫蠟鑄造法打造琉璃，從原料、色料比例到流動形態皆嚴謹控制，歷經47道手工工序，最終呈現純淨透亮、光影深邃的藝術質感，每件皆獨一無二、璀璨恆久。

此外，今年獎座及主視覺的「宏道獎」三字是由台灣意象書法家陳世憲老師親筆書寫，筆勢蘊含速度、韌性與張力，彷彿運動員在場上的身體語言，將運動精神凝縮於一筆一畫之間。書藝與工藝的結合，使〈湧環〉不只是獎座，更是一件象徵榮光、精神與支持力量的工藝作品。