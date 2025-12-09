聽新聞
自行車／「徐行縱谷」推多元慢旅 打造歐亞菲板塊全新騎旅
由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處（下稱縱管處）所推出的自行車觀光旅遊品牌－「徐行縱谷」，將於12月15日正式推出全新自行車旅遊產品，並攜手優質旅行社共同上架多元騎旅路線，讓旅客能依興趣、腳力與天數自由挑選最適合的花東慢旅方式。
本次「徐行縱谷」系列遊程以推動低碳旅遊為核心，玉富自行車道-歐亞菲板塊交界處為主軸，鼓勵旅客以鐵道＋自行車方式深度漫遊縱谷。合作旅行社依自身特色整合花東最具代表性的路線元素，包括鯉魚潭湖景、光復糖廠文化軌跡、大農大富森林綠廊、經典193縣道田園風光、玉富自行車道的板塊地景、池上稻浪、197線道與東海岸絕景等，打造多元主題的騎旅選擇。
縱管處處長許宗民表示，本次推出的遊程最大亮點，是透過「多元化產品設計」滿足不同旅客需求，也希望藉遊程讓大家認識到擁有獨特地景的玉富自行車道。合作旅行社也依不同客群規劃輕鬆入門路線、風景攝影行程、文化深度導覽、海岸與縱谷混合型等遊程，讓初騎者、家庭旅遊者或資深騎士都能找到最適合的騎乘步調。
為鼓勵民眾透過可持續的方式探索花東，縱管處也推出限量加碼禮：凡於上線後報名遊程者，前100名可獲得「徐行縱谷」限量水壺乙份，數量有限、送完為止。
縱管處也期待透過政府、旅行業者與地方社群的合作，讓自行車旅遊成為花東最具特色的永續旅遊方式之一，「徐行縱谷」未來也將持續推出更多品牌系列活動，誠摯邀請各位以徐行的節奏看見土地最真實的美，也希望透過更友善騎乘的旅遊選擇與在地業者串聯，引導大家以最剛好的速度，細細品味縱谷山巒交錯的自然魅力。
