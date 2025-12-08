安聯人壽力邀花式滑冰選手李宇翔 擔任2026米蘭冬奧代言人

2026年米蘭－科爾蒂納冬季奧運倒數計時，安聯人壽今（8）日宣布攜手台灣之光花式滑冰選手李宇翔，擔任2026米蘭冬奧代言人，並以「一路精彩 安聯同行（Step Into Life）」為概念推出全新的品牌形象廣告，激勵而耀眼的故事鼓舞更多人勇敢迎向未來。

安聯人壽更祭出「一日花滑運動員免費體驗」活動，號召民眾、保戶、業務員一起上冰場為台灣選手加油，完成闖關任務即可有機會獲得「米蘭雙人來回機票（一名）」以及2026年米蘭冬奧獨家主題紀念品，用行動支持屬於台灣的冬奧時刻。

安聯集團深耕全球體育領域，作為奧林匹克及帕拉林匹克運動會的全球合作夥伴，自2021年起為期12年合作期間，不斷持續透過專業的保險服務、專業培訓、職涯發展與健康活動，全面支持運動員追求夢想、迎接挑戰。秉持集團的理念，安聯人壽以行動應援台灣選手，總經理羅偉睿（Joos Louwerier）表示，非常榮幸邀請到台灣近30年來第一位取得冬奧花式滑冰資格的選手李宇翔擔任代言人。台灣處於熱帶地區，冰上訓練資源有限，但李宇翔仍在刻苦環境中，以清晰目標、穩定紀律，一步步累積，最終取得台灣代表前進冬奧的舞台，這份堅毅精神契合了安聯人壽理念。

安聯人壽正式推出全新的品牌形象廣告「一路精彩 安聯同行（Step Into Life）」，以李宇翔的真實勵志故事為主軸，他為近30年來首位站上冬奧殿堂的台灣花滑選手，也是本土培養出的第一人。安聯人壽結合真實的故事營造品牌為相伴力量的形象角色，正如同將人身保障託付給保險公司，需要一位值得信賴的專業夥伴，安聯人壽傳承德國安聯集團逾130年豐富保險經驗，期望藉由全新的品牌形象廣告深植「信賴．夥伴」的陪伴精神。

「安聯人壽x冬季奧運：全民集氣 精彩同行」的一日花滑運動員免費體驗活動，即日起至2026年1月16日開放報名，邀請一般大眾、安聯保戶、安聯業務員一起在2026年1月31日前往極光冰場體驗冰上運動，現場更有環繞的冬奧元素，還能站上頒獎台，化身選手感受榮耀；本活動共有三場次可選擇，採抽籤式、名額有限，凡抽中體驗活動者，於活動中完成指定三大闖關任務，即可獲得一次抽獎機會，有機會抽中「頭獎 米蘭雙人來回機票一名（市價約7萬元台幣）」、「貳獎 主題應援毛巾 李宇翔簽名版 十名」、「參獎 主題應援毛巾 五十名」、「肆獎 主題環保袋 一百名」。