足球／威脅曝光懷孕墮胎 女子勒索韓國球星孫興慜判刑4年
韓聯社電視台報導，一名女子因勒索韓國足球巨星孫興慜今天被判處4年刑期。孫興慜目前效力於美國職業足球大聯盟（MLS）洛杉磯足球俱樂部（LAFC），也是韓國國家隊隊長。
韓聯社電視台指出：「首爾中央地方法院判處20多歲的梁姓（Yang，音譯）被告4年刑期，罪名是勒索。」
另一名40多歲龍姓（Yong，音譯）男性被告則因企圖勒索被判刑兩年。根據韓聯社，這名男子是梁女的前男友，兩人自今年5月起遭到羈押。
梁女被指控於去年將胎兒超音波照片傳給孫興慜，並威脅要公開主張自己懷了孫興慜的孩子，以此向他勒索3億韓元（約新台幣637萬元）。
根據媒體報導，她將這筆錢用於購買奢侈品和名牌精品。
她今年又與第二被告龍男合作，試圖再以公開懷了孫興慜的孩子並墮胎的消息勒索7000萬韓元（約新台幣149萬元），促使孫興慜報警，兩人隨後被捕並起訴。
當地媒體的報導談到，孫興慜上月曾出席不公開審判，並以證人身分作證。
審理此案的法官表示：「梁女發現自己懷孕後，不曾確認她懷的是誰的孩子…，受害者是名人並容易成為罪犯的目標，被告利用這點索取大量金錢，犯行惡劣。」
法官還提到，受害者因此承受了「非常大的心理痛苦」。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言