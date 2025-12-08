足球／威脅曝光懷孕墮胎 女子勒索韓國球星孫興慜判刑4年

韓聯社電視台報導，一名女子因勒索韓國足球巨星孫興慜今天被判處4年刑期。孫興慜目前效力於美國職業足球大聯盟（MLS）洛杉磯足球俱樂部（LAFC），也是韓國國家隊隊長。

韓聯社電視台指出：「首爾中央地方法院判處20多歲的梁姓（Yang，音譯）被告4年刑期，罪名是勒索。」

另一名40多歲龍姓（Yong，音譯）男性被告則因企圖勒索被判刑兩年。根據韓聯社，這名男子是梁女的前男友，兩人自今年5月起遭到羈押。

梁女被指控於去年將胎兒超音波照片傳給孫興慜，並威脅要公開主張自己懷了孫興慜的孩子，以此向他勒索3億韓元（約新台幣637萬元）。

根據媒體報導，她將這筆錢用於購買奢侈品和名牌精品。

她今年又與第二被告龍男合作，試圖再以公開懷了孫興慜的孩子並墮胎的消息勒索7000萬韓元（約新台幣149萬元），促使孫興慜報警，兩人隨後被捕並起訴。

當地媒體的報導談到，孫興慜上月曾出席不公開審判，並以證人身分作證。

審理此案的法官表示：「梁女發現自己懷孕後，不曾確認她懷的是誰的孩子…，受害者是名人並容易成為罪犯的目標，被告利用這點索取大量金錢，犯行惡劣。」

法官還提到，受害者因此承受了「非常大的心理痛苦」。