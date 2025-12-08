花式滑冰／冬奧小將李宇翔獲代言 感動各方幫助心很暖

快訊

中央社／ 台北8日電
將代表台灣參加米蘭－柯蒂納戴比索冬季奧運的18歲男子花式滑冰小將李宇翔（右），8日受邀擔任人壽品牌代言人。中央社

將代表台灣參加米蘭-柯蒂納戴比索冬季奧運的18歲男子花式滑冰小將李宇翔，今天受邀擔任人壽品牌代言人；他感性提到，「雖然這項運動很冷，但我的心在大家幫助下非常暖。」

李宇翔在今年9月的冬季奧運花式滑冰資格賽，壓線取得明年2月6日開幕的米蘭-柯蒂納戴比索冬季奧運參賽門票，也是台灣將近30年來，再度有人在冬季奧運參加男子花式滑冰項目。

李宇翔在致詞時表示，自己從8歲開始練滑冰、15歲獨自出國比賽，但受到很多人的幫忙，教練、爸媽、阿嬤，以及外國的選手等，「雖然這項運動很冷，但我的心一直都很暖。」

李宇翔談及9月的冬季奧運資格賽，到現在還是覺得緊張，「那場比賽高手太多，加上我才剛轉到成人組賽事，不論是曲子長度、動作難度都變得不一樣，所以能拿下冬奧門票，到現在都還覺得不可思議。」

安聯人壽總經理羅偉睿（Joos Louwerier）提到，台灣是亞熱帶國家，能培養出純本土的滑冰選手真的很不容易，「今天邀請李宇翔擔任安聯冬季奧運代言人只是一個開端，往後會有更多合作方式。」

羅偉睿表示，在奧運的頂級贊助15家企業當中，只有安聯人壽是保險公司，「我們已經決定續約贊助到2032年，也會持續深耕台灣體育。」

根據組團的中華奧會資料，目前台灣有5名選手取得米蘭-柯蒂納戴比索冬季奧運參賽資格。

