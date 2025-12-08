快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：能大賺一筆

擊劍／勇挫世界冠軍日本 世界盃中華隊創歷史首度闖進銳劍組4強

科技殺人！高雄槍擊案死者家電桿被裝遠端監視器 監控17天遛狗時遭狙殺

擊劍／勇挫世界冠軍日本 世界盃中華隊創歷史首度闖進銳劍組4強

聯合新聞網／ 綜合報導
選手李讓。FIE紛絲專頁
選手李讓。FIE紛絲專頁

中華台北亞培男子銳劍代表隊，在國家訓練中心集訓數月後，由賴明助教練帶隊於12/7參賽2025年溫哥華擊劍世界盃，團體賽打下銳劍史上記錄搶進四強賽。

本賽事共有來自世界各地279位選手參賽，團體賽更高達30個國家，我國亞培選手李讓、吳俊明、葛屹盧、徐敬文參賽。

團體賽中華台北列入第24順位，首戰對上第9種子委內瑞拉，全隊將士用命有不能輸的壓力，先以43比41挺進16強、再遇第八種子烏克蘭，繼續以45比40挺進八強，搶四強門票時，對上第1種子日本隊，四位是去年巴黎奧運團體銀牌選手，巴黎奧運個人金牌KANO也在陣中，我國小將李讓也在最後1棒對上KANO，打出了一波7:6比分，中華台北45比40再把日本拿下，也爆了此次賽事的大冷門，四強賽輸給瑞典，季軍戰輸給匈牙利，結果最終贏得史上最佳成績第四名。

賽後賴教練開心的表示，這次男鋭團體四位選手真的都發揮水準，才能獲得這次的好成績，感謝國家運動訓練中心給男子鋭劍隊的支持，感謝中華民國擊劍協會，也感謝台灣擊劍的基層教練的辛苦，大家都很辛苦才能將我們台灣的擊劍推到世界舞台。

左起賴明助教練、選手徐敬文、吳俊明、葛屹盧、李讓。達永開發-耀達建設提供
左起賴明助教練、選手徐敬文、吳俊明、葛屹盧、李讓。達永開發-耀達建設提供

選手徐敬文、吳俊明、葛屹盧、李讓。讀者提供
選手徐敬文、吳俊明、葛屹盧、李讓。讀者提供

選手李讓。FIE紛絲專頁
選手李讓。FIE紛絲專頁

選手吳俊明。FIE紛絲專頁
選手吳俊明。FIE紛絲專頁

選手葛屹盧。FIE紛絲專頁
選手葛屹盧。FIE紛絲專頁

四強決賽。FIE紛絲專頁
四強決賽。FIE紛絲專頁

巴黎奧運 中華台北 教練 日本 亞培

相關新聞

擊劍／勇挫世界冠軍日本 世界盃中華隊創歷史首度闖進銳劍組4強

中華台北亞培男子銳劍代表隊，在國家訓練中心集訓數月後，由賴明助教練帶隊於12/7參賽2025年溫哥華擊劍世界盃，團體賽打下銳劍史上記錄搶進四強賽。 本賽事共有來自世界各地279位選手參賽，團體賽更高

專任運動教練協會頒發年度卓越貢獻獎 贈與榮譽西裝外套與獎金

中華民國專任運動教練協會在上周舉行第七次理監事會議，及年度會員大會含線上聯席會議暨會員年度教練卓越貢獻獎頒獎典禮，並遴選...

TPVL／又是五局大戰奪勝 天鷹成大主場完美收官

TPVL最會打5局大戰的台鋼天鷹，今天例行賽最後一次在國立成功大學中正堂亮相又是打滿5局，最終以25：20、25：23、...

鐵人三項／封關大賽 潘子易、張嘉家大鵬灣稱王封后

鐵人三項界年度封關之戰「2025 LEXUS LAVA 大鵬灣鐵人賽暨小鐵人賽」本周末在屏東東港大鵬灣盛大登場，歷經激烈...

清晨燈海陪跑！新北耶誕馬拉松接力賽 600隊熱血開跑

「新北歡樂耶誕城」系列活動持續升溫，2025新北市耶誕馬拉松接力賽今清晨在市民廣場開跑，清晨5時30分上千名跑者在燈海下...

中華奧會主席改選 蔡家福接棒

國內體壇在國際事務最重要的職務中華奧會主席，昨天改選，由現任副主席蔡家福當選主席，明年一月將從現任主席林鴻道手中接下重任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。