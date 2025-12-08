擊劍／勇挫世界冠軍日本 世界盃中華隊創歷史首度闖進銳劍組4強

中華台北亞培男子銳劍代表隊，在國家訓練中心集訓數月後，由賴明助教練帶隊於12/7參賽2025年溫哥華擊劍世界盃，團體賽打下銳劍史上記錄搶進四強賽。

本賽事共有來自世界各地279位選手參賽，團體賽更高達30個國家，我國亞培選手李讓、吳俊明、葛屹盧、徐敬文參賽。

團體賽中華台北列入第24順位，首戰對上第9種子委內瑞拉，全隊將士用命有不能輸的壓力，先以43比41挺進16強、再遇第八種子烏克蘭，繼續以45比40挺進八強，搶四強門票時，對上第1種子日本隊，四位是去年巴黎奧運團體銀牌選手，巴黎奧運個人金牌KANO也在陣中，我國小將李讓也在最後1棒對上KANO，打出了一波7:6比分，中華台北45比40再把日本拿下，也爆了此次賽事的大冷門，四強賽輸給瑞典，季軍戰輸給匈牙利，結果最終贏得史上最佳成績第四名。

賽後賴教練開心的表示，這次男鋭團體四位選手真的都發揮水準，才能獲得這次的好成績，感謝國家運動訓練中心給男子鋭劍隊的支持，感謝中華民國擊劍協會，也感謝台灣擊劍的基層教練的辛苦，大家都很辛苦才能將我們台灣的擊劍推到世界舞台。

左起賴明助教練、選手徐敬文、吳俊明、葛屹盧、李讓。達永開發-耀達建設提供

選手徐敬文、吳俊明、葛屹盧、李讓。讀者提供

選手李讓。FIE紛絲專頁

選手吳俊明。FIE紛絲專頁

選手葛屹盧。FIE紛絲專頁

四強決賽。FIE紛絲專頁