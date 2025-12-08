專任運動教練協會頒發年度卓越貢獻獎 贈與榮譽西裝外套與獎金
中華民國專任運動教練協會在上周舉行第七次理監事會議，及年度會員大會含線上聯席會議暨會員年度教練卓越貢獻獎頒獎典禮，並遴選出今年10位績優教練進行頒獎並贈與訂製榮譽西裝外套。
今年獲得中華民國專任運動教練協會遴選績優教練，包括高敬惠、曾昱誠、曾上源、林智偉、邱為榮、莊一鴻、劉筱柔、章子健、賴敏男、李育霖等10位教練贈與訂製榮譽西裝外套、獎勵金2萬元及獎狀證書。
