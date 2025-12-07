鐵人三項／封關大賽 潘子易、張嘉家大鵬灣稱王封后

鐵人三項界年度封關之戰「2025 LEXUS LAVA 大鵬灣鐵人賽暨小鐵人賽」本周末在屏東東港大鵬灣盛大登場，歷經激烈競爭，男子組由潘子易以1小時53分56秒蟬聯冠軍，同時也以自行車時間50分56秒打破高懸五年的自行車賽道紀錄，奪得由LEXUS贊助的男子自行車賽道破紀錄30000 元獎金，第二名江典祐也以53分34秒的成績打破自行車紀錄。

女子組由「最強鐵人媽咪」張嘉家以2小時10分35秒封后，同時以1小時38秒獲破得今年由ZOOT贊助、首次推出的女子自行車賽道紀錄30000元獎金；女子第二名張綺文、第三名張婷婷皆打破自行車賽道紀錄，完成5人打破自行車賽道紀錄的創舉。

今年首度推出的「黑白戰隊對抗賽」更成全場焦點，最終由焦耳極限訓練中心教練黃柏青主導的黑隊，以團隊平均總成績2小時28分02秒拔下頭籌，成功捍衛隊伍榮耀；由Southside Club主理人李瑋領銜的白隊在有三人挑戰初鐵的情況下，拿到02小時54分31秒的不俗成績。

今年主會場回到濱灣碼頭，不僅延續300公尺游泳的 50.3公里鐵人賽，更推出游泳 300公尺、單圈國道路線的TRYTRI 短程賽制，吸引更多初學者勇敢踏上第一場鐵人挑戰，體驗全台唯一「飆速國道」快感。賽前晚間舉辦的選手之夜與大鵬灣觀光產業聯盟合作，提供大鵬灣東港在地美食吃到飽，搭配萬元抽獎與表演，讓選手直呼過癮。

為了鼓勵不擅長游泳的選手，今年延續深受好評的「轉大人組」，提供專屬轉換區與賽前試游教學；賽事邀請大鵬灣觀光產業聯盟、大小港邊熱帶漁林與東港高中擔任補給加油團，祭出烤蚵與特色餐點，讓選手能量滿滿；同時，賽事與華山基金會東港站合作邁入第五年，每位選手完賽即捐贈50元支持公益，長輩們走進賽場為選手加油，暖心互動成為場邊最動人的風景。

響應綠色永續！今年賽會設置加水站、以木材打造兼具環保與使用性的手機支架獎牌；選手之夜全面停用一次性餐具，落實減碳精神；賽事報名延續「綠色鐵人」選項，不領衣服者將成本回饋在地環保組織；現場設置太陽能充電座，落實富邦金控 Run For Green™ 綠色計畫。此外，今年特邀國立清華清華大學永續團隊實地考察，並著手進行碳足跡盤查初稿，朝未來申請「碳標籤認證」長期目標邁進。 「2025 LEXUS LAVA 大鵬灣鐵人賽暨小鐵人賽」本周末在屏東東港大鵬灣盛大登場。圖／主辦單位提供