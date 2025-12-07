清晨燈海陪跑！新北耶誕馬拉松接力賽 600隊熱血開跑

「新北歡樂耶誕城」系列活動持續升溫，2025新北市耶誕馬拉松接力賽今清晨在市民廣場開跑，清晨5時30分上千名跑者在燈海下集結，近600支隊伍組成「3人1隊」陣容出發，為第二屆賽事寫下熱血開場。全長24.7公里的路線涵蓋8.4公里、5.2公里與11.1公里三棒，吸引不同跑齡、不同速度的跑者共襄盛舉。

延續去年特色，今年主辦單位再次於清晨特別點亮耶誕城所有燈飾，讓跑者在城市尚未甦醒前，率先沉浸於繽紛光景。選手背上象徵接力精神的巨型銀色鈴鐺，沿縣民大道奔馳，伴隨清脆鈴聲迎接佳節氛圍；沿途變裝組跑者發揮創意加油，用趣味造型在賽道旁散播歡樂，也成為選手最暖心的補給。

今年賽事首次加入團隊「大進場」環節，最後一棒跑者接近終點時，隊友可共同陪跑衝線，完成屬於團隊的「集體完賽畫面」。所有完賽者可獲得立體拼接獎牌，3片組合後即是一棵金色聖誕樹，象徵團隊榮耀與節慶祝福。

新北市副市長劉和然表示，耶誕馬拉松接力賽已成為耶誕城的重要活動之一，不僅展現城市運動能量，也串聯觀光與節慶魅力，讓市民與跑者在燈光、音樂與冬季氛圍中感受「最浪漫的城市路跑」。劉和然說，未來市府將持續推動運動觀光，打造更多節慶與運動結合的活動，讓參與者在新北留下專屬於耶誕季的回憶。 新北市副市長劉和然（中）在起跑前為跑者加油打氣，祝大家享受賽事、平安完賽。圖／新北市觀旅局提供 第一棒跑者凌晨5:30準時起跑。圖／新北市觀旅局提供 跑者起跑前與歡樂耶誕城主燈合照。圖／新北市觀旅局提供