聽新聞
0:00 / 0:00

中華奧會主席改選 蔡家福接棒

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
中華奧會主席將由林鴻道（左）交棒給蔡家福。記者劉肇育／攝影
中華奧會主席將由林鴻道（左）交棒給蔡家福。記者劉肇育／攝影

國內體壇在國際事務最重要的職務中華奧會主席，昨天改選，由現任副主席蔡家福當選主席，明年一月將從現任主席林鴻道手中接下重任，未來四年將持續延伸「以運動凝聚國人、以運動連結世界」的精神，為台灣體育開創無限可能。

中華奧會昨天改選主席、副主席與執行委員，這次的改選兩大重點是女性參與及運動員比例大幅提升。

蔡家福曾擔任過新莊市長、三屆立法委員、台北縣副縣長，近年來投入建築業，而六位副主席分別為陳建平、張煥禎、廖裕輝、陳士魁、王景成與陳美燕。台師大教授陳美燕成為中華奧會史上首位女性副主席，王景成是全國體育運動總會秘書長，代表全國體總擔任副主席，傳承體總會長葉政彥。

除了陳美燕，執委總共有六名女性委員，包括跆拳道陳怡安、舉重郭婞淳，比率上升至百分之廿四，蔡家福說，展現中華奧會對於「性別平權」的重視，也落實國際奧會「以運動員為核心」的理念。運動員參與部分，林怡君周天成唐嘉鴻黃渼茜等都成為全體委員會的委員。

談到在明年接任後，就隨即面臨二月米蘭冬季奧運會、九月愛知名古屋亞運會、十月達卡青年奧運會等重要賽事的考驗，蔡家福也強調，諸多組團籌備工作正在進行，將會在更加包容與永續的基礎上，與各界夥伴合作。

帶領中華奧會十二年的林鴻道，對於卸下重擔，也強調將繼續以推廣體育為終身志業，「雖然會是不同舞台，但我會繼續在運動發展這條路上，就像這個月宏道運動發展基金會將會頒發宏道獎包括教練、運動科學照護的專業人員、運動媒體、賽事裁判、賽事行政團隊及運動公益團隊等，因為運動發展的成就很多光環都在選手身上，但選手後面有一大群人在支持，這些人的付出也應該讓大家看見」。

中華民國 奧運 郭婞淳 周天成 林鴻道 唐嘉鴻 林怡君 黃渼茜 蔡家福

延伸閱讀

蔡家福當選奧會主席 「接地氣」體壇領導人

將卸任中華奧會主席 林鴻道：推廣體育仍為終身志業

高票當選中華奧會主席 蔡家福：以運動凝聚台灣人民

中華奧會6日改選蔡家福可望接棒 將響應運動部運動平權

相關新聞

中華奧會主席改選 蔡家福接棒

國內體壇在國際事務最重要的職務中華奧會主席，昨天改選，由現任副主席蔡家福當選主席，明年一月將從現任主席林鴻道手中接下重任...

彰化縣議會「2025與民同行」千人嗨翻 潮流街舞大賽高手較勁

彰化年度最受矚目的街頭文化盛事，於今天晚間在熱烈的歡呼聲中圓滿落幕，彰化縣議會盛大舉辦的「2025與民同行」系列活動，下...

亞帕青代表團啟程杜拜 運動部長李洋送機頒發加菜金

2025年第5屆亞洲帕拉青年運動會（簡稱亞帕青）於10日至13日登場，我國代表團於今天啟程前往阿拉伯聯合大公國杜拜參賽，...

柔道／林真豪東京大滿貫奪銅 教練讚意義重大

在日本舉行的柔道東京大滿貫賽，台灣女將林真豪今天在48公斤級銅牌戰擊敗蒙古新星詹斯蘭，生涯首登大滿貫賽頒獎台，教練劉文等...

備戰鋼鐵大賽台中火車站變身訓練場 警消特訓秀挑戰體能極限

全台規模最大、亞洲獎金最高的「2025全球極限體能鋼鐵大賽」將於12月13、14日在台中市政府1樓廣場熱烈登場，為迎戰年...

蔡家福當選奧會主席 「接地氣」體壇領導人

蔡家福當選第14屆中華奧會主席，成為新一任國家奧會領導者，他將在明年率領中華代表團參加愛知名古屋亞運、2028年洛杉磯奧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。