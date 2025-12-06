聽新聞
中華奧會主席改選 蔡家福接棒
國內體壇在國際事務最重要的職務中華奧會主席，昨天改選，由現任副主席蔡家福當選主席，明年一月將從現任主席林鴻道手中接下重任，未來四年將持續延伸「以運動凝聚國人、以運動連結世界」的精神，為台灣體育開創無限可能。
中華奧會昨天改選主席、副主席與執行委員，這次的改選兩大重點是女性參與及運動員比例大幅提升。
蔡家福曾擔任過新莊市長、三屆立法委員、台北縣副縣長，近年來投入建築業，而六位副主席分別為陳建平、張煥禎、廖裕輝、陳士魁、王景成與陳美燕。台師大教授陳美燕成為中華奧會史上首位女性副主席，王景成是全國體育運動總會秘書長，代表全國體總擔任副主席，傳承體總會長葉政彥。
除了陳美燕，執委總共有六名女性委員，包括跆拳道陳怡安、舉重郭婞淳，比率上升至百分之廿四，蔡家福說，展現中華奧會對於「性別平權」的重視，也落實國際奧會「以運動員為核心」的理念。運動員參與部分，林怡君、周天成、唐嘉鴻、黃渼茜等都成為全體委員會的委員。
談到在明年接任後，就隨即面臨二月米蘭冬季奧運會、九月愛知名古屋亞運會、十月達卡青年奧運會等重要賽事的考驗，蔡家福也強調，諸多組團籌備工作正在進行，將會在更加包容與永續的基礎上，與各界夥伴合作。
帶領中華奧會十二年的林鴻道，對於卸下重擔，也強調將繼續以推廣體育為終身志業，「雖然會是不同舞台，但我會繼續在運動發展這條路上，就像這個月宏道運動發展基金會將會頒發宏道獎包括教練、運動科學照護的專業人員、運動媒體、賽事裁判、賽事行政團隊及運動公益團隊等，因為運動發展的成就很多光環都在選手身上，但選手後面有一大群人在支持，這些人的付出也應該讓大家看見」。
