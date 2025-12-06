彰化縣議會「2025與民同行」千人嗨翻 潮流街舞大賽高手較勁

彰化年度最受矚目的街頭文化盛事，於今天晚間在熱烈的歡呼聲中圓滿落幕，彰化縣議會盛大舉辦的「2025與民同行」系列活動，下午起便吸引大批年輕學子與親子家庭湧入議會廣場。本次活動以總獎金高達5萬元的「潮流舞蹈大賽」為主軸，現場不僅有香氣四溢的異國美食餐車市集，更結合了饒舌派對與議會深度導覽，成功將莊嚴的議事殿堂化為充滿活力的市民廣場，讓鄉親體驗了一場前所未有的感官饗宴。

本次「潮流舞蹈大賽」競爭強度更勝以往，不僅匯聚彰化在地精銳，更吸引了來自新北市、台中市等地的校園勁旅跨區踢館。比賽依年齡分為「少年組」與「青少年組」兩大組別，參賽小選手們展現出驚人的爆發力與節奏感。

經過下午一連串高強度的舞力對決，最終員林高中以精湛的排舞默契在青少年組脫穎而出奪冠；少年組則由埔心國小展現超齡實力，成功抱回冠軍獎盃。值得一提的是，台中市東興國小與新北市海山國小也不遠千里而來，分別拿下第四名與優勝的佳績，展現街舞文化的跨地域魅力。

此次賽事評審陣容含金量極高，由中華民國街舞運動推廣協會理事長黃柏青領軍，偕同台灣街舞藝術協會副理事長古慶瑀、2026年名古屋亞運培訓隊霹靂舞國手Eru（陳怡茹） ，以及世界大賽排舞第六名的頂尖舞者羊咩。四位評審以國際級的專業視野進行評選，並對彰化新生代舞者的創意給予高度肯定。

彰化縣議會議長謝典霖表示，「『與民同行』的核心精神就是開放與共享。我們不僅要打造一個讓年輕人展現才華的頂尖舞台，更要敞開議會大門。」今天下午的「議會導覽」活動場場爆滿，許多民眾攜家帶眷走進議事廳，親身感受民意代表問政的空間，拉近了民眾與公共事務的距離。謝典霖強調，這是一場屬於所有彰化人的派對，很高興看到議會廣場充滿了年輕人的歡笑聲與熱情。

嘻哈饒舌接力 點燃周末夜活動當天除了熱血沸騰的舞蹈賽事，現場氣氛在晚間達到最高潮。Luxy Girl帶來的火辣開場表演瞬間引爆全場尖叫聲，隨後登場的奧運項目「霹靂舞Show」展現了力與美的極致結合。壓軸則由2024與民同行RAP大賽冠亞軍——孫孫與8TM兩位嘉賓輪番上陣，以「RAP說唱彰化」為題，用歌詞演繹彰化的在地故事與街頭精神。這場結合了視覺、聽覺與味覺的潮流嘉年華，不僅為參賽學子留下了難忘回憶，更讓周末的彰化夜晚閃耀著無限的創意與活力。