亞帕青代表團啟程杜拜 運動部長李洋送機頒發加菜金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
運動部部長李洋頒贈加菜金給選手吳于嫣（右2），與鄭世忠政務次長、代表團穆閩珠團長合影。圖／運動部提供
運動部部長李洋頒贈加菜金給選手吳于嫣（右2），與鄭世忠政務次長、代表團穆閩珠團長合影。圖／運動部提供

2025年第5屆亞洲帕拉青年運動會（簡稱亞帕青）於10日至13日登場，我國代表團於今天啟程前往阿拉伯聯合大公國杜拜參賽，運動部李洋部長前往桃園機場授旗、送機並頒發加菜金，為代表團獻上祝福，最後更一一與大家擊拳打氣，鼓勵選手們用運動代表台灣與世界交流，帶回最美好的回憶。

亞帕青每4年舉辦一屆，參賽對象鎖定12至23歲的帕拉青年選手。首屆賽事於2009年在日本東京舉辦，我國曾參與2009年、2013年及2021年賽事，歷年共獲21金、13銀、6銅的優異成績。

本屆賽事有35個亞洲地區國家或地區派員參賽，隊職員及選手總數超過1500人。我國代表團由中華帕拉林匹克總會穆閩珠會長擔任團長，全團共計63人，其中包含25名選手，將挑戰田徑、游泳、地板滾球、羽球、桌球等5種運動競賽。

為了給予選手最完善的支持，代表團特別配置陪跑員、點頭員、軌道運動員、輪椅維修員及照護員隨團，並安排醫師、防護員等落實醫療防護工作，致力成為選手最堅實的後盾。

李洋表示，所有選手都是台灣的代言人，謝謝代表團每一位成員讓台灣被更多人看見。他也希望未來能以更多元的方式，讓更多人參加運動。我國參加本屆賽會，除了新生代選手輩出，代表團並匯集當前實力最佳的運動好手，包括在吉薩挑戰賽、Virtus 世界帕拉桌球錦標賽及亞洲帕拉桌球錦標賽橫掃三面金牌的巴黎帕運桌球銀牌國手陳柏諺；以及上屆一人就在田徑100公尺、200公尺及400公尺斬獲3金，同時也是我國帕拉田徑200公尺、400公尺全國紀錄保持人的吳宜容，請國人攜手支持帕拉小將站上國際舞台，用運動為台灣創造最美好的回憶。

運動部部長李洋為亞帕青代表團送機。圖／運動部提供
運動部部長李洋為亞帕青代表團送機。圖／運動部提供

田徑 李洋 運動部 陳柏諺 羽球

