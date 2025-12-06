柔道／林真豪東京大滿貫奪銅 教練讚意義重大
在日本舉行的柔道東京大滿貫賽，台灣女將林真豪今天在48公斤級銅牌戰擊敗蒙古新星詹斯蘭，生涯首登大滿貫賽頒獎台，教練劉文等認為，這面獎牌對愛徒意義重大。
現年28歲的林真豪今年表現漸入佳境，繼上個月在黃金海岸大洋洲柔道公開賽摘金後，這次前往日本征戰東京大滿貫賽，雖在8強不敵地主好手吉野紗千代，所幸靠著復活賽連闖兩關且在銅牌戰力退18歲蒙古新星詹斯蘭（Anudari Jamsran），生涯首度踏上大滿貫賽頒獎台，為本季劃下完美句點。
指導教練劉文等接受中央社採訪時指出，林真豪技術方面沒有問題，能夠與世界頂尖好手抗衡，只是每次比賽都差臨門一腳，導致容易想太多、心態受到影響，「不過這次林真豪完全放開來，有把自己的特色摔出來。」
劉文等提到，林真豪目前技術穩定，重點是怎麼把練習好的狀態延伸到比賽，讓想法變得更穩定，專注在場上發揮，並分享很多選手練習都很好，只是一到比賽發揮就不如預期，「如果真豪可以放開來打，就不會有太多失誤，更能專注在比賽上，相對結果會比較好。」
林真豪進帳生涯首面柔道大滿貫賽獎牌，劉文等認為對愛徒的意義相當重大，同時對征戰2026名古屋亞運也更有信心。
不過劉文等期許，林真豪學習掌握每場比賽的心態、專注力，可能比奪牌更重要，「相信亞運她對自己也有很大的期許。」
