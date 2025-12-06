快訊

備戰鋼鐵大賽台中火車站變身訓練場 警消特訓秀挑戰體能極限

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
全面備戰鋼鐵大賽，一日限定警消特訓秀挑戰體能極限。圖／台中市運動局提供
全台規模最大、亞洲獎金最高的「2025全球極限體能鋼鐵大賽」將於12月13、14日在台中市政府1樓廣場熱烈登場，為迎戰年度最終國際賽事，今天在台中火車站2樓平台舉辦「一日限定特訓」，由國內頂尖選手親自指導台中市消防局、警察局參賽同仁及Dcard Video團隊梅伯與Leo，訓練於現場吸引大批民眾駐足圍觀，氣氛熱力十足，為即將到來的正式賽事掀起另一波高潮。

台中市運動局表示，本次特訓比照正式賽事規格規劃，內容包含體能迴圈、爆發力訓練、動作轉換、節奏掌控與心理抗壓等多元課程，由具備 CrossFit 與綜合體能競賽經驗的一線選手擔任教練。消防與警察同仁全程投入、全力衝刺，搭配現場鐵器碰撞聲與快速節奏，彷彿小型「實戰模擬賽」，讓圍觀民眾近距離感受選手突破極限的震撼畫面。

台中市運動局指出，本次參訓的消防局同仁皆具備豐富前線經驗，其中更有曾代表台灣參加世界警消運動會的選手展現精湛水準；警察局霹靂小組警員也首次挑戰極限體能訓練，從平時的攻堅與反恐任務，延伸至體能賽事舞台，展現不同面向的專業能力。Dcard Video 團隊梅伯與 Leo 的加入，更為訓練增添趣味與討論度，吸引不少年輕民眾停下腳步關注。

特訓比照正式賽事規格規劃，展現警消備戰的強度與熱情。圖／台中市運動局提供
運動局表示，12月13、14日正式登場的「全球極限體能鋼鐵大賽」將匯聚來自俄羅斯、日本、南韓、香港等多國世界級選手，與台灣好手展開高張力的「主場保衛戰」。除了菁英組外，今年更推出強度親民的推廣組，吸引近兩千人參賽，包含玖壹壹洋蔥、江宏傑、許孟哲、壯壯、YouTuber「野球乾一杯」阿強及《最強的身體》人氣選手等跨界參戰，使活動聲量持續升溫。

台中市運動局強調，今日特訓展現警消與選手備戰的強度與熱情，現場反應熱烈，為今年最受矚目的城市運動賽事揭開序幕。誠摯邀請市民朋友於12月13、14日前往市府前廣場，一同見證更高強度、更全面、更震撼的極限體能競技盛會，共同感受台中城市運動的熱血能量。

