快訊

「主人辛苦了你最棒！」連假加班累癱 愛貓「溫柔摸頭」融化全網

經典賽／一直想打所以採保守治療 張育成有好消息：完全沒有不適

比部長還高！ 藍委揭住都中心新人「天價月薪」：毫無正當性

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡家福當選奧會主席 「接地氣」體壇領導人

聯合報／ 本報記者黃顯祐
蔡家福當選第14屆中華奧會主席，成為新一任國家奧會領導者。圖／中華奧會提供
蔡家福當選第14屆中華奧會主席，成為新一任國家奧會領導者。圖／中華奧會提供

蔡家福當選第14屆中華奧會主席，成為新一任國家奧會領導者，他將在明年率領中華代表團參加愛知名古屋亞運、2028年洛杉磯奧運，在建築業秉持「以人為本」精神的蔡家福將以相同使命，帶領教練及選手在國際性綜合性賽會爭取佳績，讓台灣在國際體壇持續發光發亮。

中華奧會是我國在國際體壇重要的窗口，依據會章，奧會以推展全民運動、發揚奧林匹克精神、加強與國際奧會及國內外各運動團體聯繫為宗旨，而組織代表團代表國家參加奧林匹克運動會及國際奧會認可之區域性、亞洲或世界綜合性運動競賽是專屬的權利與義務。維護與協助國內選手在綜合性運動會參賽權是中華奧會重要任務，而近幾年我國選手在奧運及亞運都有振奮國人的表現，就是中華奧會以不卑不亢精神帶領選手在國際舞台與世界好手競技，也呈現極佳的成果。

這些成果是歷屆主席成功領導著奧會所致，奧會也在蔡辰威2006年當選主席後，走向更「親民」風格，與教練、選手的互動更多更好更棒。林鴻道主席2014年掌舵，更是時時關懷教練、選手與相關團隊，並成立宏道運動發展基金會，贊助選手、教練增能等是重要任務。林鴻道表示，成立基金會主要是協助教練、選手及相關團隊，並輔助政府等單位，讓選手在運動及退休生涯都有安定感。

蔡辰威及林鴻道兩位主席的「接地氣」，相信讓教練及選手都有所感，新接任的蔡家福由政壇到建築業，都是站在服務大眾的角度出發，特別是擔任杭州亞運總領隊時，全程為教練及選手加油，並熱情款待代表團成員，獲得好評。蔡家福在巴黎奧運期間也前往打氣，讓教練及選手安心，奧會在他率領下，明年亞運及洛杉磯奧運，教練及選手應該能更無後顧之憂在國際賽場展現自我。

蔡家福（中）將成為新任中華奧會主席，6名副主席包括陳美燕（左起）、張煥禎、陳建平、陳士魁、廖裕輝及王景成。記者劉肇育／攝影
蔡家福（中）將成為新任中華奧會主席，6名副主席包括陳美燕（左起）、張煥禎、陳建平、陳士魁、廖裕輝及王景成。記者劉肇育／攝影
中華奧會主席將由林鴻道（左）交棒給蔡家福。記者劉肇育／攝影
中華奧會主席將由林鴻道（左）交棒給蔡家福。記者劉肇育／攝影

亞運 林鴻道

延伸閱讀

將卸任中華奧會主席 林鴻道：推廣體育仍為終身志業

高票當選中華奧會主席 蔡家福：以運動凝聚台灣人民

高球／東奧運後出現冒牌者症候群 李旻感謝曾雅妮讓她看到希望

中華奧會6日改選蔡家福可望接棒 將響應運動部運動平權

相關新聞

蔡家福當選奧會主席 「接地氣」體壇領導人

蔡家福當選第14屆中華奧會主席，成為新一任國家奧會領導者，他將在明年率領中華代表團參加愛知名古屋亞運、2028年洛杉磯奧...

備戰鋼鐵大賽台中火車站變身訓練場 警消特訓秀挑戰體能極限

全台規模最大、亞洲獎金最高的「2025全球極限體能鋼鐵大賽」將於12月13、14日在台中市政府1樓廣場熱烈登場，為迎戰年...

世足／蘇格蘭、海地、古拉索重返世界盃 分組遇強敵球迷仍有信心

2026年世界盃足球賽今天揭曉預賽分組抽籤結果，面對巴西、德國等傳統勁旅環伺，蘇格蘭、古拉索與海地等隊伍的球迷仍狂喜慶祝...

將卸任中華奧會主席 林鴻道：推廣體育仍為終身志業

中華奧會主席林鴻道在歷經3屆12年任期後，將於年底任期期滿卸任，在今天中華奧會舉行第14屆主席、副主席與執行委員選舉後，...

高票當選中華奧會主席 蔡家福：以運動凝聚台灣人民

中華民國奧林匹克委員會在今天舉行第14屆主席、副主席與執行委員選舉，最終由現任副主席蔡家福高票當選，將從林鴻道手中接下主...

世足／梅西衛冕路首戰對阿爾及利亞 西班牙抽到夢幻籤表

2026年世界盃足球賽抽籤結果今天出爐，阿根廷與梅西（LionelMessi）在衛冕之旅首戰將對上阿爾及利亞，美國則抽到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。