蔡家福當選奧會主席 「接地氣」體壇領導人

蔡家福當選第14屆中華奧會主席，成為新一任國家奧會領導者，他將在明年率領中華代表團參加愛知名古屋亞運、2028年洛杉磯奧運，在建築業秉持「以人為本」精神的蔡家福將以相同使命，帶領教練及選手在國際性綜合性賽會爭取佳績，讓台灣在國際體壇持續發光發亮。

中華奧會是我國在國際體壇重要的窗口，依據會章，奧會以推展全民運動、發揚奧林匹克精神、加強與國際奧會及國內外各運動團體聯繫為宗旨，而組織代表團代表國家參加奧林匹克運動會及國際奧會認可之區域性、亞洲或世界綜合性運動競賽是專屬的權利與義務。維護與協助國內選手在綜合性運動會參賽權是中華奧會重要任務，而近幾年我國選手在奧運及亞運都有振奮國人的表現，就是中華奧會以不卑不亢精神帶領選手在國際舞台與世界好手競技，也呈現極佳的成果。

這些成果是歷屆主席成功領導著奧會所致，奧會也在蔡辰威2006年當選主席後，走向更「親民」風格，與教練、選手的互動更多更好更棒。林鴻道主席2014年掌舵，更是時時關懷教練、選手與相關團隊，並成立宏道運動發展基金會，贊助選手、教練增能等是重要任務。林鴻道表示，成立基金會主要是協助教練、選手及相關團隊，並輔助政府等單位，讓選手在運動及退休生涯都有安定感。

蔡辰威及林鴻道兩位主席的「接地氣」，相信讓教練及選手都有所感，新接任的蔡家福由政壇到建築業，都是站在服務大眾的角度出發，特別是擔任杭州亞運總領隊時，全程為教練及選手加油，並熱情款待代表團成員，獲得好評。蔡家福在巴黎奧運期間也前往打氣，讓教練及選手安心，奧會在他率領下，明年亞運及洛杉磯奧運，教練及選手應該能更無後顧之憂在國際賽場展現自我。

蔡家福（中）將成為新任中華奧會主席，6名副主席包括陳美燕（左起）、張煥禎、陳建平、陳士魁、廖裕輝及王景成。記者劉肇育／攝影 中華奧會主席將由林鴻道（左）交棒給蔡家福。記者劉肇育／攝影