世足／蘇格蘭、海地、古拉索重返世界盃 分組遇強敵球迷仍有信心

2026年世界盃足球賽今天揭曉預賽分組抽籤結果，面對巴西、德國等傳統勁旅環伺，蘇格蘭、古拉索與海地等隊伍的球迷仍狂喜慶祝踢入世足會內賽，並堅信自家球隊將能大放異彩。

路透社報導，蘇格蘭睽違28年重返足壇最重大賽事，讓格拉斯哥（Glasgow）一間酒吧裡身穿蘇格蘭裙的球迷們縱情狂歡。

一名扮成蝙蝠俠的球迷高喊：「沒有什麼事比我們全國團結起來更棒，忘了塞爾蒂克隊（Celtic）和流浪者隊（Rangers），大家團結起來！」同時眾人齊唱「沒有蘇格蘭，就沒有派對」（No Scotland, NoParty）這首歌。

蘇格蘭隊被分在C組，將對上5屆冠軍巴西、2022年打入準決賽的摩洛哥以及海地。

加勒比海小島古拉索（Curacao Island）首度晉級世足會內賽堪稱奇蹟，當地人口僅15多萬人，成為史上晉級世足會內賽人口最少的國家。古拉索是荷蘭王國4個組成國（constituent country）之一，具有相當自主權。

一名古拉索球迷激動表示：「我真的非常、非常驕傲，這感覺就像第一次寫下歷史，我開心到不知該說什麼。」

古拉索將在E組迎戰4屆冠軍德國、厄瓜多和象牙海岸。

海地晉級對當地民眾意義重大，儘管幫派暴力迫使海地隊將「主場」賽事移至古拉索舉行，球迷仍熱烈慶祝他們以2比0擊敗尼加拉瓜，自1974年來二度打入世足會內賽。

海地球迷奧利維亞（Exantus Olivier）說道：「只要我們有決心，我認為我們能在這屆世界盃走得很遠。不管對手是巴西或義大利，只要我們有決心就能贏。我相信我們至少能踢進準決賽。」

另一位海地球迷勒凡瑟（Lamour Levainceur）提到，一名幫派首領已承諾，只要海地能參加世界盃他就會放下武器。

武裝幫派目前幾乎控制整個海地首都太子港（Port-au-Prince），迫使130萬人逃離家園，海地的法籍教練米尼（Sebastien Migne）自18個月前上任以來，迄今甚至還無法踏上海地國土。

由美國、加拿大、墨西哥共同主辦的2026年世界盃足球賽首次擴大至48隊參戰，目前已有42隊踢進明年夏天的會內賽，還有22隊將透過明年3月的附加賽，爭取最後6張會內賽門票。