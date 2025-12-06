聽新聞
0:00 / 0:00
將卸任中華奧會主席 林鴻道：推廣體育仍為終身志業
中華奧會主席林鴻道在歷經3屆12年任期後，將於年底任期期滿卸任，在今天中華奧會舉行第14屆主席、副主席與執行委員選舉後，林鴻道也表示終於能卸下這個擔子，心情感覺很輕鬆，但他也將會繼續以推廣體育為終身志業。
林鴻道在2014年當選第11屆中華奧會主席後，過去12年帶領我國體育好手在國際賽事寫下亮麗一頁，談到將在今年底正式交棒給新任主席蔡家福，林鴻道說：「我相信蔡家福主席未來會做得很好，他的熱情、企圖心作為基礎，再加上他的做事態度，相信未來的奧會會有更好的發展。」
談到12年任期內帶領我國好手在國際賽屢創佳績，林鴻道也強調這代表的是很多人的努力以及長年的累積，其中最讓他感動的就是在東京奧運會上12面獎牌分布在10項運動上，這是一個相當大的突破，「相信未來我們的新一代選手一定會有更好成績。」
對於卸下中華奧會主席重擔，林鴻道也強調將繼續以推廣體育為終身志業，「雖然會是不同舞台，但我會繼續在運動發展這條路上，就像這個月宏道基金會將會頒發宏道獎，因為運動發展的成就很多光環都在選手身上，但選手後面有一大群人在支持，這些人的付出也應該讓大家看見。」
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言