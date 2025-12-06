高票當選中華奧會主席 蔡家福：以運動凝聚台灣人民

中華民國奧林匹克委員會在今天舉行第14屆主席、副主席與執行委員選舉，最終由現任副主席蔡家福高票當選，將從林鴻道手中接下主席火炬，談到這次改選蔡家福也強調「性別平權」以及「運動員參與」是兩大重點，尤其明年將有冬季奧運、亞運、青年奧運等重要國際賽事，將提供選手最強後援。

中華奧會主席林鴻道在兩度連任中華奧會主席後12年任期期滿，而這次改選最終也由現任副主席蔡家福同額競選，最終他也在76張選票中獲得75票支持，高票當選第14屆中華奧會主席，至於6位副主席分別為陳建平、張煥禎、廖裕輝、陳士魁、王景成與陳美燕，其中陳美燕更成為中華奧會史上首位女性副主席。

對於這次改選以高票當選主席，蔡家福表示，「非常感謝今天出席的委員以及全體的支持，這對我來說是一個非常重大責任的開始，這一屆中華奧會委員有幾個特色，那就是性別平等，不僅產生第一位女性副主席陳美燕，執行委員也包括郭婞淳、陳怡安，女性委員比例幾乎也提高到3成。另外我們也遵循IOC的理念，盡量以運動員作為核心，這一屆的76名委員中有快一半都是運動員相關。」

談到年底交接後，明年就將面臨米蘭冬季奧運會、名古屋亞運、達卡青年奧運等賽事的考驗，蔡家福也強調將會提供代表團最強後援，讓選手無後顧之憂的出國爭光，另外也將爭取2029年世界運動會年會在台灣舉行，提高台灣的能見度，「我們將以運動持續凝聚台灣人民的情感，這就是我們的理想與目標。」

至於成為中華奧會史上首位女性副主席的陳美燕也表示，這次中華奧會選舉代表著台灣體育界的一次很大進步，「個人非常榮幸，也感謝體育界對我的支持跟鼓勵，當初長輩們希望台灣能夠在執委還有副主席這個部分，就是奧會的領導階層能夠多一點女性，因為之前是比較多是男性，那很快的也得到大家的共識。在11月跟隨林主席和蔡副主席到洛桑拜會國際奧會主席柯芬特里（Kirsty Coventry），她也特別關心我們這次選手，並支持我們納入性平觀念也表示肯定。」