快訊

女兒疑遭同學霸凌！走不動、癲癇發作…網紅醫師痛訴：會讓壞人付出代價

世足／2026美加墨世界盃分組抽籤 這次沒有「死亡之組」！

朱孝天為「畫面和諧」30天瘦15公斤！妻韓雯雯心碎護夫：別再傷害他

聽新聞
0:00 / 0:00

網球／盧彥勳青少年年終八強賽員林登場 貫徹初衷引導小將逐夢

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「BE HEROES 盧彥勳青少年年終八強賽」，連續五年在彰化員林運動公園開打。圖／展逸國際提供
「BE HEROES 盧彥勳青少年年終八強賽」，連續五年在彰化員林運動公園開打。圖／展逸國際提供

「BE HEROES 盧彥勳青少年年終八強賽」，連續五年在彰化員林運動公園開打，源於台灣網壇傳奇盧彥勳信念，要助台灣基層網球選手一臂之力，打造國際級競技舞台，賽事廣邀全國16歲以下與14歲以下共32名男、女小將，12月6日、7日周末兩天對抗交流。本屆各組冠軍，同樣由台灣國際職業網球協會支持下，將獲得盧彥勳國際網球學院訓練機會。

「這場賽事當初成立就是希望，給年輕選手更多鼓勵，給他們正向引導，肯定他們整年的好表現，然後受邀來參加比賽。」盧彥勳表示雖然選手都來自國內，但用國際規格來招待選手，「這五屆下來，有的已經去美國深造或者成為台灣青少年第一，看到他們這樣成長跟成績，某部分來說我們初衷和基礎目的有達到。」

「BE HEROES 盧彥勳青少年年終八強邀請賽」邁入第五年，邀請全台和彰化在地優秀的16歲以下及14歲以下、共32位男、女選手，分年齡與性別，各組各有8名選手，抽籤後分為兩組進行循環賽，各組第一對決爭取冠軍，各組第二對抗爭取季軍。各組冠軍獎金3萬元，賽事總獎金高達38萬元。而且除了比賽以外，主辦單位更舉辦相關講座，安排台灣網壇傳奇、盧彥勳分享會，藉由他選手生涯經驗跟心路歷程，勉勵台灣青少年小將，朝夢想勇往直前。

盧彥勳認為這項賽事集結大家的力量促成，「五年算是一個小階段，希望繼續往十年、十五年、二十年前進，甚至有沒有可能成為系列賽，這都是我們接下來要去思考的地方，假如選手回饋是好的，對選手也好，那確實可以去增加力道往這方向去執行。」

「BE HEROES」活動今年陳柏良足球菁英學院、盧彥勳年終賽與柏釧棒球訓練營三個活動全集中在這個周末，彰化縣議長謝典林指出每年冬天彰化體壇都非常熱鬧，盼望留給下一代小球員美好的回憶，「這些活動都舉辦好多年了，這段時間從這些青少年訓練營或賽事，出了滿多不錯的選手，這就是我們的目的之一，希望他們有更好的表現，更熱愛這個運動。」

盧彥勳 陳柏良 棒球

延伸閱讀

網球／凱靖大衛盃暨U18錦標賽決賽落幕 冠軍揭曉孟慶洋連霸全排男單

足球／陳柏良回饋台灣足壇 BE HEROES菁英學院連7年落腳彰化

民進黨彰化縣長提名競爭激烈 陳素月今全縣同步站路口爭取支持

4輛雙B車疑競速！彰化員林超商前連環撞 4人送醫、車禍原因待查

相關新聞

世足／2026美加墨世界盃分組抽籤 這次沒有「死亡之組」！

2026美加墨世界盃小組賽分組抽籤儀式今天凌晨在美國首都華盛頓舉行，「死亡之組」並未出現。A組的墨西哥隊和南非隊將於2026年6月12日在墨西哥城打響揭幕戰。 本屆世界盃首次擴軍至48支球隊，分

網球／盧彥勳青少年年終八強賽員林登場 貫徹初衷引導小將逐夢

「BE HEROES 盧彥勳青少年年終八強賽」，連續五年在彰化員林運動公園開打，源於台灣網壇傳奇盧彥勳信念，要助台灣基層...

網球／凱靖大衛盃暨U18錦標賽決賽落幕 冠軍揭曉孟慶洋連霸全排男單

『114年凱靖大衛盃全國網球排名精英錦標賽暨全國青少年U18網球錦標賽』，今（5）日在臺北市網球中心迎來最終決賽日。為今年全國排名賽的最後一站，聚集眾多國內好手同場較勁，拚取最佳成績。 全排男單

足球／陳柏良回饋台灣足壇 BE HEROES菁英學院連7年落腳彰化

暌違兩年，「台灣隊長」陳柏良重返「BE HEROES陳柏良足球菁英學院」擔綱總教練，活動連續第七年落腳彰化體育場，從12...

羽球／BWF將推3局、15分賽制 羽協：尚未收到通知

有日媒報導明年BWF將變革為「3局、每局15分」的新賽制。中華民國羽球協會辦公室主任李侑龍今天表示，目前還沒收到任何通知...

高球／東奧運後出現冒牌者症候群 李旻感謝曾雅妮讓她看到希望

我國女子高球好手李旻，今天在出席大亞集團女子公開賽記者會時透露，在2021年東京奧運會後一度出現「冒牌者症候群」，不過在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。