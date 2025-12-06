網球／盧彥勳青少年年終八強賽員林登場 貫徹初衷引導小將逐夢

「BE HEROES 盧彥勳青少年年終八強賽」，連續五年在彰化員林運動公園開打，源於台灣網壇傳奇盧彥勳信念，要助台灣基層網球選手一臂之力，打造國際級競技舞台，賽事廣邀全國16歲以下與14歲以下共32名男、女小將，12月6日、7日周末兩天對抗交流。本屆各組冠軍，同樣由台灣國際職業網球協會支持下，將獲得盧彥勳國際網球學院訓練機會。

「這場賽事當初成立就是希望，給年輕選手更多鼓勵，給他們正向引導，肯定他們整年的好表現，然後受邀來參加比賽。」盧彥勳表示雖然選手都來自國內，但用國際規格來招待選手，「這五屆下來，有的已經去美國深造或者成為台灣青少年第一，看到他們這樣成長跟成績，某部分來說我們初衷和基礎目的有達到。」

「BE HEROES 盧彥勳青少年年終八強邀請賽」邁入第五年，邀請全台和彰化在地優秀的16歲以下及14歲以下、共32位男、女選手，分年齡與性別，各組各有8名選手，抽籤後分為兩組進行循環賽，各組第一對決爭取冠軍，各組第二對抗爭取季軍。各組冠軍獎金3萬元，賽事總獎金高達38萬元。而且除了比賽以外，主辦單位更舉辦相關講座，安排台灣網壇傳奇、盧彥勳分享會，藉由他選手生涯經驗跟心路歷程，勉勵台灣青少年小將，朝夢想勇往直前。

盧彥勳認為這項賽事集結大家的力量促成，「五年算是一個小階段，希望繼續往十年、十五年、二十年前進，甚至有沒有可能成為系列賽，這都是我們接下來要去思考的地方，假如選手回饋是好的，對選手也好，那確實可以去增加力道往這方向去執行。」

「BE HEROES」活動今年陳柏良足球菁英學院、盧彥勳年終賽與柏釧棒球訓練營三個活動全集中在這個周末，彰化縣議長謝典林指出每年冬天彰化體壇都非常熱鬧，盼望留給下一代小球員美好的回憶，「這些活動都舉辦好多年了，這段時間從這些青少年訓練營或賽事，出了滿多不錯的選手，這就是我們的目的之一，希望他們有更好的表現，更熱愛這個運動。」