快訊

世足／2026美加墨世界盃分組抽籤 這次沒有「死亡之組」！

世界日報／ 綜合報導
2026美加墨世界盃小組賽分組抽籤儀式今天凌晨在美國首都華盛頓舉行，「死亡之組」並未出現。 新華社
2026美加墨世界盃小組賽分組抽籤儀式今天凌晨在美國首都華盛頓舉行，「死亡之組」並未出現。 新華社

2026美加墨世界盃小組賽分組抽籤儀式今天凌晨在美國首都華盛頓舉行，「死亡之組」並未出現。A組的墨西哥隊和南非隊將於2026年6月12日在墨西哥城打響揭幕戰。

本屆世界盃首次擴軍至48支球隊，分為A至L共12個小組。東道主球隊美國、加拿大和墨西哥以及世界排名前九的球隊為種子隊，其餘球隊根據世界排名依次分檔。四支歐洲區附加賽球隊和兩支洲際附加賽球隊自動分入第四檔。

為保證參賽隊伍分佈均衡，本次抽籤確保世界排名前四的西班牙、阿根廷、法國和英格蘭隊被分入不同的半決賽路徑。此外，每個小組必有一支歐洲區球隊，但不會超過兩支，其他區球隊不會在同一小組相遇。

具體分組結果如下

A組：墨西哥、南非、南韓、歐洲區附加賽D隊

B組：加拿大、歐洲區附加賽A隊、卡達、瑞士

C組：巴西、摩洛哥、海地、蘇格蘭

D組：美國、巴拉圭、澳洲、歐洲區附加賽C隊

E組：德國、庫拉索、象牙海岸、厄瓜多

F組：荷蘭、日本、歐洲區附加賽B隊、突尼西亞

G組：比利時、埃及、伊朗、紐西蘭

H組：西班牙、維德角、沙烏地阿拉伯、烏拉圭

I組：法國、塞內加爾、洲際附加賽2隊、挪威

J組：阿根廷、阿爾及利亞、奧地利、約旦

K組：葡萄牙、洲際附加賽1隊、烏茲別克斯坦、哥倫比亞

L組：英格蘭、克羅埃西亞、迦納、巴拿馬。

從簽位來看，各組整體實力較為平均，再加上小組前兩名和八個成績最好的小組第三都能晉級淘汰賽，可以說本次抽籤並未產生真正意義上的「死亡之組」。

這將是墨西哥隊與南非隊自2010年世界盃後，再次在世界盃揭幕戰交手。法國隊與挪威隊同組，姆巴佩和哈蘭德將迎來直接對話。此外，巴西隊和摩洛哥隊所在的C組、英格蘭隊和克羅埃西亞所在的L組整體實力較強。

歐洲區附加賽包括義大利、瑞典、土耳其、丹麥隊等隊。義大利隊若成功晉級，將落位B組。洲際附加賽有新喀里多尼亞、牙買加、民主剛果、玻利維亞、蘇里南和伊拉克隊參賽，伊拉克隊若成功晉級，將落位I組。附加賽將在2026年3月舉行，屆時最後6支參賽球隊將全部確定。

墨西哥 克羅埃西亞 義大利 美國 法國 世足賽

