快訊

薩摩耶比岳父難搞！「家人資格面試」遭整夜死亡凝視：馬麻你確定是他？

Line Pay和iPASS MONEY分家！他呼籲「錢不會不見」 網揭1狀況才需提領

聽新聞
0:00 / 0:00

世足／梅西衛冕路首戰對阿爾及利亞 西班牙抽到夢幻籤表

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
2026年世界盃足球賽抽籤結果今天出爐。 歐新社
2026年世界盃足球賽抽籤結果今天出爐。 歐新社

2026年世界盃足球賽抽籤結果今天出爐，阿根廷與梅西（Lionel Messi）在衛冕之旅首戰將對上阿爾及利亞，美國則抽到理想籤位，將在首場比賽迎戰巴拉圭。

路透社報導，2026年世界盃將於明年6月11日開踢，複雜的抽籤程序已於今天完成，主辦國之一墨西哥將在1970年與1986年會內賽舉辦場地艾茲提卡球場（Azteca Stadium）迎戰南非，隨後，南韓將對上一支從附加賽出線的球隊。

與墨西哥共同主辦世界盃的美國與加拿大，將在開幕日隔日加入這場歷來規模最大的世界盃盛會。美國憑藉種子排名優勢抽到理想籤位，小組賽將對上巴拉圭、澳洲及一支附加賽勝隊。

加拿大世界排名僅為第27名，但仍是種子球隊，抽到的對手較為難纏，包括一支附加賽勝隊，有可能是義大利，以及瑞士與卡達。

本屆擴大為48隊的世界盃，仍有6個席位將透過一系列附加賽填補，考量不同地區分組規則，使得抽籤過程變得十分複雜。前英格蘭後衛兼主持人費迪南（Rio Ferdinand）多次將球重新放回虛擬籤桶中，只因「電腦表示不行」。

NFL名將布雷迪擔任抽籤嘉賓。 路透
NFL名將布雷迪擔任抽籤嘉賓。 路透

衛冕冠軍阿根廷與阿爾及利亞、奧地利以及首度晉級的約旦同組，而得過5屆冠軍的巴西則將對陣2022年踢進4強的摩洛哥，以及海地與蘇格蘭。

這是蘇格蘭自1998年來首度踢進會內賽，當時蘇格蘭在開幕戰不敵巴西，而海地僅在1974年參加過世界盃。

法國首戰將對上塞內加爾，這將重演2002年世界盃最大冷門戲碼，當時塞內加爾爆冷擊敗當時衛冕軍法國，同組的還有挪威以及一支附加賽勝隊。

英格蘭首戰將對陣克羅埃西亞，這支球隊曾於2018年4強賽淘汰他們，同組還有他們在同屆小組賽6比1大勝的巴拿馬，以及迦納。

首度晉級的加勒比海小島國古拉索（Curacao），人口僅15萬，成為歷來晉級會內賽的最小國家，將與德國、厄瓜多及象牙海岸捉對廝殺。

世界排名第一的西班牙抽到夢幻籤表，同組的包括首度晉級的大西洋島國維德角（Cape Verde）、沙烏地阿拉伯及烏拉圭。

荷蘭與日本、突尼西亞及一支附加賽球隊分在一組，比利時則對上埃及、伊朗與紐西蘭，葡萄牙則將迎戰首度晉級的烏茲別克、哥倫比亞及一支附加賽球隊。

英格蘭 比利 梅西

延伸閱讀

世界盃抽籤藏玄機：優待主辦國 頂尖4隊準決賽前不碰上

歷時25小時30分！大陸與阿根廷首班直航飛機抵達布宜諾斯艾利斯

從中國上海到阿根廷、航程2萬公里 全球最長單程航線今天通航

NBA／太陽拚晉級NBA盃 布克讚雷霆打出 「史上最頂尖籃球」

相關新聞

世足／2026美加墨世界盃分組抽籤 這次沒有「死亡之組」！

2026美加墨世界盃小組賽分組抽籤儀式今天凌晨在美國首都華盛頓舉行，「死亡之組」並未出現。A組的墨西哥隊和南非隊將於2026年6月12日在墨西哥城打響揭幕戰。 本屆世界盃首次擴軍至48支球隊，分

世足／梅西衛冕路首戰對阿爾及利亞 西班牙抽到夢幻籤表

2026年世界盃足球賽抽籤結果今天出爐，阿根廷與梅西（LionelMessi）在衛冕之旅首戰將對上阿爾及利亞，美國則抽到...

網球／盧彥勳青少年年終八強賽員林登場 貫徹初衷引導小將逐夢

「BE HEROES 盧彥勳青少年年終八強賽」，連續五年在彰化員林運動公園開打，源於台灣網壇傳奇盧彥勳信念，要助台灣基層...

網球／凱靖大衛盃暨U18錦標賽決賽落幕 冠軍揭曉孟慶洋連霸全排男單

『114年凱靖大衛盃全國網球排名精英錦標賽暨全國青少年U18網球錦標賽』，今（5）日在臺北市網球中心迎來最終決賽日。為今年全國排名賽的最後一站，聚集眾多國內好手同場較勁，拚取最佳成績。 全排男單

足球／陳柏良回饋台灣足壇 BE HEROES菁英學院連7年落腳彰化

暌違兩年，「台灣隊長」陳柏良重返「BE HEROES陳柏良足球菁英學院」擔綱總教練，活動連續第七年落腳彰化體育場，從12...

羽球／BWF將推3局、15分賽制 羽協：尚未收到通知

有日媒報導明年BWF將變革為「3局、每局15分」的新賽制。中華民國羽球協會辦公室主任李侑龍今天表示，目前還沒收到任何通知...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。