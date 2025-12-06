世足／梅西衛冕路首戰對阿爾及利亞 西班牙抽到夢幻籤表

2026年世界盃足球賽抽籤結果今天出爐，阿根廷與梅西（Lionel Messi）在衛冕之旅首戰將對上阿爾及利亞，美國則抽到理想籤位，將在首場比賽迎戰巴拉圭。

路透社報導，2026年世界盃將於明年6月11日開踢，複雜的抽籤程序已於今天完成，主辦國之一墨西哥將在1970年與1986年會內賽舉辦場地艾茲提卡球場（Azteca Stadium）迎戰南非，隨後，南韓將對上一支從附加賽出線的球隊。

與墨西哥共同主辦世界盃的美國與加拿大，將在開幕日隔日加入這場歷來規模最大的世界盃盛會。美國憑藉種子排名優勢抽到理想籤位，小組賽將對上巴拉圭、澳洲及一支附加賽勝隊。

加拿大世界排名僅為第27名，但仍是種子球隊，抽到的對手較為難纏，包括一支附加賽勝隊，有可能是義大利，以及瑞士與卡達。

本屆擴大為48隊的世界盃，仍有6個席位將透過一系列附加賽填補，考量不同地區分組規則，使得抽籤過程變得十分複雜。前英格蘭後衛兼主持人費迪南（Rio Ferdinand）多次將球重新放回虛擬籤桶中，只因「電腦表示不行」。

NFL名將布雷迪擔任抽籤嘉賓。 路透

衛冕冠軍阿根廷與阿爾及利亞、奧地利以及首度晉級的約旦同組，而得過5屆冠軍的巴西則將對陣2022年踢進4強的摩洛哥，以及海地與蘇格蘭。

這是蘇格蘭自1998年來首度踢進會內賽，當時蘇格蘭在開幕戰不敵巴西，而海地僅在1974年參加過世界盃。

法國首戰將對上塞內加爾，這將重演2002年世界盃最大冷門戲碼，當時塞內加爾爆冷擊敗當時衛冕軍法國，同組的還有挪威以及一支附加賽勝隊。

英格蘭首戰將對陣克羅埃西亞，這支球隊曾於2018年4強賽淘汰他們，同組還有他們在同屆小組賽6比1大勝的巴拿馬，以及迦納。

首度晉級的加勒比海小島國古拉索（Curacao），人口僅15萬，成為歷來晉級會內賽的最小國家，將與德國、厄瓜多及象牙海岸捉對廝殺。

世界排名第一的西班牙抽到夢幻籤表，同組的包括首度晉級的大西洋島國維德角（Cape Verde）、沙烏地阿拉伯及烏拉圭。

荷蘭與日本、突尼西亞及一支附加賽球隊分在一組，比利時則對上埃及、伊朗與紐西蘭，葡萄牙則將迎戰首度晉級的烏茲別克、哥倫比亞及一支附加賽球隊。