網球／凱靖大衛盃暨U18錦標賽決賽落幕 冠軍揭曉孟慶洋連霸全排男單

『114年凱靖大衛盃全國網球排名精英錦標賽暨全國青少年U18網球錦標賽』，今（5）日在臺北市網球中心迎來最終決賽日。為今年全國排名賽的最後一站，聚集眾多國內好手同場較勁，拚取最佳成績。

全排男單決賽由侯醇謙挑戰衛冕冠軍孟慶洋。兩人去年在準決賽交手，今年再度在冠軍戰碰頭。首盤雙方一路纏鬥至搶七，孟慶洋以 7-6(4)拿下。次盤孟慶洋延續火燙手感，只讓對手取得兩局，以 6-2 直落二奪勝，成功完成凱靖大衛盃二連霸！

全排男雙決賽方面，呂鎮宇/尹邦碩對上徐傳恩/林維德。首盤雙方互不相讓，鏖戰至搶七，徐/林組合以 7-6(6)率先拿下；第二盤徐/林在前場展現反應優勢，多次成功取分，拉開比數差距，盤末以 6-3 收下勝利，奪下本屆全排男雙冠軍。

邀請贊助單位凱靖科技有限公司董事長于宏利(右3) 頒發全排男單冠軍林維德/徐傳恩(右) 、亞軍 尹邦碩/呂鎮宇(左)，並邀請贊助單位暨中華民國網球協會張思敏副理事長(左3)。主辦單位提供

U18 女單決賽由張家欣挑戰頭號種子陳晴瀅。陳晴瀅延續昨日的絕佳手感，火力全開，以 6-2, 6-1 強勢奪冠，展現實力。

再次感謝中華民國網球協會張思敏副理事長以及凱靖科技有限公司董事長于宏利，特別冠名贊助本賽事。今日也親臨決賽現場，為獲獎選手頒發獎狀與獎金，更在賽後親切勉勵選手持續努力、勇敢追夢。

114 年凱靖大衛盃全國網球排名精英錦標賽暨全國青少年 U18 網球錦標賽圓滿落幕，期待明年再見證更多精彩對決！

黃金計劃選手詹皓晴（右)、吳芳嫺(左)到台北網球中心訓練，黃金計劃委員張思敏(左二)前往探視及關心，希望明年成績能夠更好，備戰2026名古屋亞運。主辦單位提供