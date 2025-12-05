快訊

高球／東奧運後出現冒牌者症候群 李旻感謝曾雅妮讓她看到希望

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
李旻東京奧運後一度出現「冒牌者症候群」並尋求心理醫生協助，逐漸走出低潮。記者劉肇育／攝影
李旻東京奧運後一度出現「冒牌者症候群」並尋求心理醫生協助，逐漸走出低潮。記者劉肇育／攝影

我國女子高球好手李旻，今天在出席大亞集團女子公開賽記者會時透露，在2021年東京奧運會後一度出現「冒牌者症候群」，不過在持續與心理醫生溝通下慢慢走出低潮，今年5月她也在大聯大女子公開賽拿下暌違4年的冠軍，她也透露希望明年能夠重新拿回LPGA全卡資格。

今年6月邁入而立之年的李旻，除了5月在大聯大女子公開賽拿下冠軍外，9月的建大輪胎盃也以亞軍作收，揮別過去幾年的低潮期，在今天出席大亞集團公開賽記者會時，她也透露其實在東京奧運後自己一度出現「冒牌者症候群」，對於自我表現產生懷疑，甚至一度想要放棄高球，「可能是奧運前太多壓力，人生也出現一些巨變，就一次爆發，奧運結束後真的過得有點辛苦。」

李旻坦言，在那段時間總是覺得自己不夠好，而想要去遮掩這件事，當時自己也不斷對外釋出需要幫忙的訊息，最終她也開始接觸心理諮詢一路至今，加上家人、朋友的陪伴，才慢慢走出低潮，「當時不管是醫生還是身邊的朋友，都一直提醒我要慢慢看到自己好的地方，而不是一直否定或是打壓自己，那段時間最辛苦的應該就是我的爸媽，因為他們是被我情緒直接衝擊的對象。」

李旻透露，在那段自暴自棄的低迷期，甚至一度想過要放棄高爾夫，但在看到身邊的人都沒有放棄她時，讓她決定重新面對自己，也找回對於高爾夫的熱情，「現在我覺得能打高爾夫是一件很棒的事情，加上身邊的人一直鼓勵，讓我覺得自己好像也是有天份的。」

此外，我國高球天后曾雅妮日前在緯創公開賽拿下暌違11年的冠軍，也讓李旻直言受到激勵，「其實前兩年心情比較低落的那段時間，也有跟雅妮姐聊過，因為我也想知道是只有我遇到這樣的問題嗎？她也跟我分享滿多的，像是她去嘗試做內觀，或是做一些療癒自己的事情，慢慢的我也找到我的方式，就是持續跟心理醫生溝通、諮詢。在她奪冠後，我也傳一個訊息給她，說謝謝她讓我看到希望，因為她真的很努力。」

對於明年的參賽計畫，李旻也表示預計在3月時前往美國爭取重新拿回LPGA全卡資格，年底也會挑戰考取日巡賽資格，「我一直告訴自己，我一定要出去，在台灣這段時間讓我更珍惜和懷念那個生活，雖然很辛苦，但辛苦上也有很多開心的事情。」

李旻 高爾夫 LPGA

