羽球／BWF將推3局、15分賽制 羽協：尚未收到通知

中央社／ 台北5日電
有日媒報導明年BWF將變革為「3局、每局15分」的新賽制，中華羽協回應「尚未收到通知」。 法新社
有日媒報導明年BWF將變革為「3局、每局15分」的新賽制。中華民國羽球協會辦公室主任李侑龍今天表示，目前還沒收到任何通知，但據了解很可能會在明年湯優盃之後上路。

世界羽球聯盟（BWF）為增加比賽節奏及可看度，要將比賽從現行3局2勝、每局21分，改為3局2勝、每局15分的想法已醞釀1年多；今年德國世大運的羽球項目就是打單局15分，而部分BWF的青少年賽事也是如此。

根據「日刊體育」等媒體報導，日本羽球協會已經收到BWF通知，明年將採取新賽制。

不過李侑龍今天接受中央社記者訪問時表示，目前中華羽協還沒收到任何通知，「據我瞭解，BWF已經研究很久了，比較有可能在明年4月底的湯優盃時，藉由年會通過這項變革，在程序正義上才會完整。」

2年1度的湯優盃（Thomas & Uber Cup）將於明年4月23日在丹麥荷森斯（Horsens）登場；也就是說，若真的在湯優盃完成賽制變革，明年名古屋亞運羽球比賽就會實施新賽制。

李侑龍強調，只要BWF確定變更賽制後，國內所有比賽和選拔賽都會跟著更改，一定會和國際接軌，讓選手盡快調整訓練模式、模組，才能適應新賽制。

正在積極備戰BWF年終總決賽的男雙好手王齊麟指出，如果賽制真的改了，「我想衝擊最大的，就會是每一局開局的發球、接發球，尤其15分節奏很快，發、接發不順的話，分數一下就帶開了。」

王齊麟強調，現在打21分，就算被對手先拿到11分的技術暫停，也都還有一半分數可以追，「但15分的賽制，被對手拿到10、11分，基本上就很難追了。」

羽球 王齊麟 亞運

