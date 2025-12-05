高球／大亞公開賽獎金提升至1千萬 洪玉霖揮別手腕傷勢再出發

由大亞集團攜手TLPGA舉辦的第二屆大亞集團女子公開賽將於12月10日至12日在台南嘉南球場舉行，今年賽事不僅再度匯集國內外頂尖好手同場較勁，總獎金也提升至1千萬元，其中身為大亞集團贊助的選手洪玉霖與吳純葳，也期待能再創佳績。

大亞集團今年適逢創立70周年，並持續對社會與台灣土地深厚回饋，繼去年首度舉辦大亞公開賽後，今年也再度與TLPGA合作舉辦第二屆賽事，且總獎金也提升至千萬等級，董事長沈尚弘表示，「第二屆賽事不僅是大亞深根台南70周年紀念，更是我們對於女子高球長期投入的承諾，希望透過這個舞台讓更多台灣女子高球選手與國際好手切磋，也希望讓年輕選手建立信心，未來挑戰國際舞台。」

今年大亞公開賽將於10日至12日再度在嘉南球場舉行，包括旅外球星林子涵、洪玉霖、李旻都將參賽，而去年冠軍蔡佩穎、今年已經拿下4座冠軍頭銜的泰國名將帕查拉珠達也將同場競技，陣容將更勝去年。

而身為大亞集團贊助選手的洪玉霖，今年6月右手腕舊傷復發一度休賽，也讓身為工作狂的她學會放慢腳步，「那段時間想了很多，除了看書也聽一些Podcast，都是跟高球相關的，即使沒辦法打球我可能都還是在想著打球的事情。也看了一些其他前輩的分享，畢竟大家多多少少可能都經歷過傷勢問題，並不斷告訴自己未來的路還很長，不需要把自己逼急。」

洪玉霖透露目前手腕傷勢已經恢復7至8成，且比賽時已經不會有疼痛感，期待能在今年最後兩場賽事都有不錯表現，「明年我還是會繼續打美國的次巡賽，目標是多幾場Top 10，目標當然還是爭取到打上LPGA的機會。」