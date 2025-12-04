快訊

街頭能量全面引爆 南投 LET’S DANCE 街舞大賽6日登場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
114年南投 LET’S DANCE 街舞大賽將於6日晚間5點30分至9點30分在草屯寶島時代村正式登場。圖／南投縣政府提供
114年南投 LET’S DANCE 街舞大賽將於6日晚間5點30分至9點30分在草屯寶島時代村正式登場。圖／南投縣政府提供

由南投縣政府及南投縣議會支持、南投縣體育會主辦的 「114年南投 LET’S DANCE 街舞大賽」 將於6日晚間5點30分至9點30分在草屯寶島時代村正式登場，這將是一場把南投夜晚徹底點亮的潮流街舞盛事。

今年全台街舞運動掀起熱潮、「總統盃街舞大賽」更是吸引全國矚目，而南投也乘著這股能量，將街舞文化推向更高層次。南投縣長許淑華表示，街舞已經成為世界青年共通語言，她希望讓南投的孩子也能站上更大舞台，「創意、運動與自信，就是最美的青春樣貌。」

本次賽事值得關注的是，由立法委員游顥親自擔任「南投縣體育會街舞委員會主委」，長期推動潮流文化與街舞運動，是南投街舞圈最強力的後盾。南投縣體育會理事長羅俞欣也指出，「街舞不只是比賽，更是讓孩子們找到團隊、 找到自信、找到舞台的重要力量。」

 LET’S DANCE 街舞大賽從國小、國中到青年組報名踴躍，參賽者以潮流感十足的造型亮相，並帶來完整編舞、隊形變化、創意風格與舞台氣勢，展現南投青少年驚人的街舞實力。

不只是比動作、比爆發力，更是比創意與態度。每支隊伍都將在強烈的音樂與燈光下，全力角逐各組獎項，打造屬於南投最青春、最熱血的街頭舞台。活動當天除了緊湊刺激的街舞排舞賽事表演 外，也將邀請縣內學校與社團參與，希望街舞文化融入更多家庭、社區與校園，讓青春能量在南投每個角落蔓延。

南投縣政府表示，希望這場活動不只是比賽，更是一場推動教育、觀光與文化能量的潮流盛事，讓大家看到「原來南投也可以這麼潮」。南投縣政府與南投縣體育會邀請所有縣民與家長們，一起在6日晚上前往草屯寶島時代村，支持熱愛舞蹈的年輕舞者，也支持南投新世代文化的誕生。

