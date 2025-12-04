兩任立法院長領軍豪華評審團 宏道獎13日登場

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
第8屆宏道獎由7位重量級評審組成。圖／宏道運動發展基金會提供
第8屆宏道獎由7位重量級評審組成。圖／宏道運動發展基金會提供

由宏道運動發展基金會所舉辦的第8屆宏道獎評審團陣容，今天正式曝光，由兩任立法院長王金平和蘇嘉全親自領銜，搭配學界、醫界及體育行政界的頂尖代表，共組成7人超重量級評審團，可說是歷屆最具分量的一屆。

高層級的陣容讓今年宏道獎的評選在公信力與專業性上再攀新高，完整得獎名單將於13日頒獎典禮揭曉。

今年報名踴躍、競爭激烈，上百位優秀候選人從全台各地投入角逐。歷經數個月的初審、複審、資料研析，並在三次評審會議中逐一深入討論後，10月27日進行最終決選。由於候選者實力強、故事動人，評審現場討論更是數度升溫，從專業表現到長期貢獻，都被逐條檢視，可說是「每一位入圍者都值得被看見」。

最終評審團選出9個獎項的得主，而「運動行政類最佳卓越後勤獎」因未達標準，本屆決議從缺。

本屆評審委員會由王金平擔任召集人，蘇嘉全擔任副召集人，委員包括中華運動禁藥防制基金會董事長陳全壽、國家運動科學中心董事長蔚順華、中華奧會副主席張煥禎、中華民國體育運動總會會長葉政彥和中華民國足球協會理事長王麟祥

王麟祥

