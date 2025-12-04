運動部持續把關公共運動環境營運品質 讓民眾運動更安心

為確保公共運動設施維護品質、營運穩定，讓民眾就近享有安全、便利的運動空間，運動部依據《公共運動設施設置及管理辦法》第9條、第10條規定，自108年起，每年辦理地方政府「公共運動設施營運管理維護情形」之考核，每年考核5縣市。

今年度，運動部已完成新北市、彰化縣、台南市、花蓮縣及金門縣等五個縣市的考核作業，並抽查10處運動場館，全面了解地方政府是否確實落實相關管理工作。

本年度考核自10月起展開至11月底完成，邀集具場館營運、建築安全、無障礙及永續管理等專業背景的外部委員組成考核小組，實際走訪地方政府與部分場館，檢視各轄管內公共運動設施之年度考核結果；同時抽查場館的營運管理維護情形進行實地查核。

考核內容以民眾最在意、最有感的項目為主，包括場館日常維護、器材安全可正常使用、環境清潔程度、無障礙空間與安全設施是否完善，以及場館管理人力、消防設備、清潔衛生等面向。此外，地方政府對於低度使用或閒置運動設施的處理方式，是否有積極評估與改善也是督訪的重點，以提升公共資源使用效益。

運動部表示，每年的考核機制，不僅強化地方政府對轄內運動設施的管理責任，也能協助地方掌握場館在維護、管理與使用上的實際需求。考核委員提出專業意見，例如建議籃球場可更換LED運動專用照明設備，節省場地電費，且維護週期較長；或是建立友善環境，運動場館之主要入口處應評估將路阻撤除，並至少保留90公分以上之無障礙通道，以利身心障礙者通行等。未來將根據考核意見督導地方政府，針對與使用者密切相關的部分，提出改善計畫並落實執行，並持續追蹤改善成果。

運動部強調，優質的公共運動設施是推動全民運動的重要基礎。透過每年穩定的考核制度，據以掌握場館營運管理的整體狀況，也能促進地方在管理作業上更周延、服務更友善。未來運動部將與地方政府共同努力持續把關運動場館品質，讓民眾能在更安全、舒適的環境中放心運動，提升健康與生活品質，達到場館友善性、營運永續性的目標。