中華奧會6日改選蔡家福可望接棒 將響應運動部運動平權

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
蔡家福6日可望當選中華奧會第14屆主席。圖／中華奧會提供
蔡家福6日可望當選中華奧會第14屆主席。圖／中華奧會提供

中華民國奧林匹克委員會將在6日進行第14屆主席改選，並將由現任副主席蔡家福同額競選，可望順利接下現任主席林鴻道的火炬，成為中華奧會新任掌舵手，而為了響應運動部積極推動運動與性別平權，今年副主席與執行委員預計將有新亮點。

中華奧會主席林鴻道自2014年從蔡辰威手中接下中華奧會主席大旗後，連續三屆順利連任，並帶領我國好手在國際賽事中繳出不少亮眼成績單。而在林鴻道任期將屆滿後，一度傳出有不少人有意角逐新任主席改選，不過最終由政商關係良好，且獲得體壇各界支持的蔡家福同額競選。

69歲的蔡家福曾擔任我國第4至6屆立法委員以及台北縣副縣長，近年轉戰商界後也不忘持續回饋社會，並擔任第11、12屆中華奧會執行委員以及第13屆副主席，如今也有望接棒扛起中華奧會主席的重任。

響應運動部持續推動運動與性別平權，今年中華奧會改選後也將有不少新亮點，包括台師大教授陳美燕預計將成為第9屆的張芬芬後，中華奧會近年來首位女性副主席。另外，執行委員部分，「舉重女神」郭婞淳、前跆拳道好手陳怡安兩位優秀女性運動員也可望入列，國立體大教授詹貴惠也可望進入核心。

副主席候選人，除了陳美燕是亮點，全國體育總會秘書長王景成在體總會長葉政彥支持下將成為副主席，王景成感謝葉政彥在體總及中華田徑協會為體壇付出。另4名副主席候選人是陳建平、張煥禎、廖裕輝、陳士魁，未來6名副主席將協助新任主席蔡家福。

林鴻道 運動部 舉重

運動部持續把關公共運動環境營運品質 讓民眾運動更安心

為確保公共運動設施維護品質、營運穩定，讓民眾就近享有安全、便利的運動空間，運動部依據《公共運動設施設置及管理辦法》第9條...

中華奧會6日改選蔡家福可望接棒 將響應運動部運動平權

中華民國奧林匹克委員會將在6日進行第14屆主席改選，並將由現任副主席蔡家福同額競選，可望順利接下現任主席林鴻道的火炬，成...

全台最暖聖誕嘉年華 ADA台北市建築世代會慈善聖誕路跑6日登場

年度最受矚目的公益盛事「2025第13屆ADA台北市建築世代會慈善聖誕路跑」，即將於6日下午在大佳河濱公園盛大開跑，作為...

陳義信跑遍原鄉送聖火 花蓮市長魏嘉彥號召為原住民傳統運動會加油

世界原住民傳統運動會聖火今天抵達花蓮市，原住民族委員會副主委陳義信表示，自11月26日展開全台傳遞行程，奔走十多天、跑遍...

F1／新賽季有新面孔 18歲英瑞混血天才車手加盟小紅牛

F1新賽季車手名單公布，一名年輕新星林布拉德四級跳、鎖定小紅牛車隊席次！F1新賽季的車手席次3日凌晨全數確認，明年會有一名新面孔加入圍場：小紅牛車隊的18歲英瑞混血天才林布拉德，這位天才以一年跳一階的

立委籲帕運、聽奧列入國光獎章 運動部：3個月內研議規劃

我國東京聽奧代表團上周帶著1金、6銀、6銅共計13面獎牌光榮返國，昨天由總統賴清德親自接見、行政院院長卓榮泰設宴款待，不...

