中華奧會6日改選蔡家福可望接棒 將響應運動部運動平權

中華民國奧林匹克委員會將在6日進行第14屆主席改選，並將由現任副主席蔡家福同額競選，可望順利接下現任主席林鴻道的火炬，成為中華奧會新任掌舵手，而為了響應運動部積極推動運動與性別平權，今年副主席與執行委員預計將有新亮點。

中華奧會主席林鴻道自2014年從蔡辰威手中接下中華奧會主席大旗後，連續三屆順利連任，並帶領我國好手在國際賽事中繳出不少亮眼成績單。而在林鴻道任期將屆滿後，一度傳出有不少人有意角逐新任主席改選，不過最終由政商關係良好，且獲得體壇各界支持的蔡家福同額競選。

69歲的蔡家福曾擔任我國第4至6屆立法委員以及台北縣副縣長，近年轉戰商界後也不忘持續回饋社會，並擔任第11、12屆中華奧會執行委員以及第13屆副主席，如今也有望接棒扛起中華奧會主席的重任。

響應運動部持續推動運動與性別平權，今年中華奧會改選後也將有不少新亮點，包括台師大教授陳美燕預計將成為第9屆的張芬芬後，中華奧會近年來首位女性副主席。另外，執行委員部分，「舉重女神」郭婞淳、前跆拳道好手陳怡安兩位優秀女性運動員也可望入列，國立體大教授詹貴惠也可望進入核心。

副主席候選人，除了陳美燕是亮點，全國體育總會秘書長王景成在體總會長葉政彥支持下將成為副主席，王景成感謝葉政彥在體總及中華田徑協會為體壇付出。另4名副主席候選人是陳建平、張煥禎、廖裕輝、陳士魁，未來6名副主席將協助新任主席蔡家福。