全台最暖聖誕嘉年華 ADA台北市建築世代會慈善聖誕路跑6日登場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2025第13屆ADA台北市建築世代會慈善聖誕路跑，即將於6日下午在大佳河濱公園盛大開跑。圖／大會提供
年度最受矚目的公益盛事「2025第13屆ADA台北市建築世代會慈善聖誕路跑」，即將於6日下午在大佳河濱公園盛大開跑，作為全台最具指標性的慈善賽事，今年以「Run for Future, Love in Motion」為年度主題，號召近 3800 名跑者共襄盛舉。

今年賽事不僅規劃了「3K 夢幻打卡組」、「15K 聖誕接力傳情組」與「12K 永續公益組」，更將賽道升級為融合運動、美食與音樂的大型聖誕嘉年華，讓這場冬日聚會不僅是體能的挑戰，更是愛的延續。

延續13年的美好傳統，本屆 ADA 慈善路跑堅守「報名即捐款」的公益初衷，承諾將「所有報名費全額捐贈」，善款將全數挹注於台東「孩子的書屋」與三峽「小草書屋」，這兩個單位長年深耕偏鄉，為弱勢兒童提供課後陪伴、生活支持與閱讀資源。 每一位參與的跑者，都將收到以個人名義開立的捐款收據。您的每一步奔跑，都將化為孩子成長路上最堅實的後盾，讓「愛」不再是抽象的名詞，而是落地生根的真實力量。

這不僅是一場路跑，更是一場味蕾與聽覺的饗宴，活動現場全面升級，打造濃厚節慶氛圍的「聖誕美食嘉年華」。跑者在完賽後，可盡情享受日式炒麵的香氣、美式漢堡的豪邁、港式雞蛋仔的酥脆、義式冰淇淋的甜蜜以及創意豆花的溫潤，彷彿置身異國聖誕市集。 此外，知名電台好事 989 強勢應援，自中午起由人氣 DJ 荳子坐鎮互動舞台，帶來連串精彩節目與有獎徵答。今年更特別推出「限量電台錄音體驗」，讓跑者化身廣播主持人，錄製獨一無二的聖誕紀念音檔，為這個冬天留下最特別的聲音記憶。

誰說路跑只能穿運動服，今年「聖誕魔法時尚獎」再度華麗登場，繼去年「會跑的雪花」驚豔全場後，主辦單位邀請跑者發揮天馬行空的創意。無論是萌翻天的薑餅人、帥氣馴鹿還是移動的聖誕樹，只要身上聖誕元素達 70% 以上，於活動當天拍照登記，即可角逐 FB 人氣票選。按讚數前十名將獲得精美好禮，讓整個大佳河濱公園化身為一場「移動的聖誕派對」，點綴城市最繽紛的風景。

台北市建築世代會（ADA）表示，歷經十三年耕耘，慈善聖誕路跑已成為台北城市冬季最溫暖的風景線，「我們深信，每一位跑者的參與都能為社會增添溫度；跑步所凝聚的力量，能讓希望在城市中持續發光。」

2025第13屆ADA台北市建築世代會慈善聖誕路跑，即將於6日下午在大佳河濱公園盛大開跑。圖／大會提供
路跑 公益

全台最暖聖誕嘉年華 ADA台北市建築世代會慈善聖誕路跑6日登場

