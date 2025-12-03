陳義信跑遍原鄉送聖火 花蓮市長魏嘉彥號召為原住民傳統運動會加油

世界原住民傳統運動會聖火今天抵達花蓮市，原住民族委員會副主委陳義信表示，自11月26日展開全台傳遞行程，奔走十多天、跑遍多個原鄉部落。花蓮市長魏嘉彥以聖火抵達花蓮為榮，並帶領大家拿著聖火跑步，傳遞運動精神。

陳義信表示，本屆世界原住民傳統運動會共有9國10個地區參與，再加上台灣16族團隊，是重要的國民外交契機，也展現原住民族的文化、藝術與體育能量。這趟傳遞聖火從花蓮富里、玉里、光復、瑞穗、壽豐、鳳林、萬榮、吉安一路跑到花蓮市的旅程，不只是體力挑戰，也是文化傳承的象徵。

本屆運動會將於12月10、11、12日舉行，隨後還有12月13、14日的「巴西瓦烈嘉年華會」，陳義信說，不只是原住民，全國民眾都歡迎一起來支持。

談到原住民運動人才培育，陳義信指出，今年原民會編列2億元推動運動拔尖及績優選手培訓，明年經費將更充裕，項目也會從過去的7項增加至約15項，擴大支持高中生等具潛力的選手。「我本來就是運動員出身，也是原住民」花蓮、台東、屏東與高雄等原鄉多年來都是國手搖籃，棒球、田徑、拳擊、跆拳道選手屢屢在國際發光，會投入資源培訓。

花蓮市長魏嘉彥今天到場迎接聖火時表示，年輕時就看著副主委為國家拚搏，如今仍在第一線為族人奔走，令人敬佩。也感謝原民會長期支持花蓮的部落聚會所、文化活動與走讀計畫，並希望未來大型原住民族活動能更多在花蓮舉辦。

魏嘉彥表示，花蓮縣是原鄉大縣，擁有深厚文化能量，而聖火抵達花蓮市，象徵族群團結與文化傳承，期盼參賽選手都能取得佳績，也呼籲更多民眾投入支持，為世界原住民傳統運動會加油。

花蓮縣政府原民處副處長徐采瑤表示，全國有16族群代表，其中花蓮派94名選手，為太魯閣族、沙奇萊雅、葛馬蘭族等3族，太魯閣族多達60位選手，剛辦完太魯閣族運動會，因此選手接續訓練拿好成績，對手紐西蘭毛利族拔河，實力都被看好。這次主要是原住民傳統運動會，也是與各國交流的機會。

花蓮市長魏嘉彥（前）手拿世界原住民傳統運動會聖火，傳遞運動精神。記者王思慧／攝影 世界原住民傳統運動會聖火今天抵達花蓮市，原民會副主委陳義信（左七）、花蓮市長魏嘉彥（左八）號召大家為運動員加油。記者王思慧／攝影