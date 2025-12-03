陳義信跑遍原鄉送聖火 花蓮市長魏嘉彥號召為原住民傳統運動會加油
世界原住民傳統運動會聖火今天抵達花蓮市，原住民族委員會副主委陳義信表示，自11月26日展開全台傳遞行程，奔走十多天、跑遍多個原鄉部落。花蓮市長魏嘉彥以聖火抵達花蓮為榮，並帶領大家拿著聖火跑步，傳遞運動精神。
陳義信表示，本屆世界原住民傳統運動會共有9國10個地區參與，再加上台灣16族團隊，是重要的國民外交契機，也展現原住民族的文化、藝術與體育能量。這趟傳遞聖火從花蓮富里、玉里、光復、瑞穗、壽豐、鳳林、萬榮、吉安一路跑到花蓮市的旅程，不只是體力挑戰，也是文化傳承的象徵。
本屆運動會將於12月10、11、12日舉行，隨後還有12月13、14日的「巴西瓦烈嘉年華會」，陳義信說，不只是原住民，全國民眾都歡迎一起來支持。
談到原住民運動人才培育，陳義信指出，今年原民會編列2億元推動運動拔尖及績優選手培訓，明年經費將更充裕，項目也會從過去的7項增加至約15項，擴大支持高中生等具潛力的選手。「我本來就是運動員出身，也是原住民」花蓮、台東、屏東與高雄等原鄉多年來都是國手搖籃，棒球、田徑、拳擊、跆拳道選手屢屢在國際發光，會投入資源培訓。
花蓮市長魏嘉彥今天到場迎接聖火時表示，年輕時就看著副主委為國家拚搏，如今仍在第一線為族人奔走，令人敬佩。也感謝原民會長期支持花蓮的部落聚會所、文化活動與走讀計畫，並希望未來大型原住民族活動能更多在花蓮舉辦。
魏嘉彥表示，花蓮縣是原鄉大縣，擁有深厚文化能量，而聖火抵達花蓮市，象徵族群團結與文化傳承，期盼參賽選手都能取得佳績，也呼籲更多民眾投入支持，為世界原住民傳統運動會加油。
花蓮縣政府原民處副處長徐采瑤表示，全國有16族群代表，其中花蓮派94名選手，為太魯閣族、沙奇萊雅、葛馬蘭族等3族，太魯閣族多達60位選手，剛辦完太魯閣族運動會，因此選手接續訓練拿好成績，對手紐西蘭毛利族拔河，實力都被看好。這次主要是原住民傳統運動會，也是與各國交流的機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言