立委籲帕運、聽奧列入國光獎章 運動部：3個月內研議規劃

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
我國東京聽奧代表團上周帶著1金、6銀、6銅共計13面獎牌光榮返國，有立委呼籲帕運、聽奧列入國光獎章，圖為奪下金牌的我國保齡球女團代表隊。聯合報系資料照
我國東京聽奧代表團上周帶著1金、6銀、6銅共計13面獎牌光榮返國，有立委呼籲帕運、聽奧列入國光獎章，圖為奪下金牌的我國保齡球女團代表隊。聯合報系資料照

我國東京聽奧代表團上周帶著1金、6銀、6銅共計13面獎牌光榮返國，昨天由總統賴清德親自接見、行政院院長卓榮泰設宴款待，不過對於我國目前針對身心障礙與聽障選手仍未納入國光體育獎章及獎助學金頒發辦法，而是採用績優身心障礙運動選手及其有功教練獎勵辦法予以獎勵，似乎有違運動平權理念，運動部政務次長黃啟煌今天強調，將研議並於3個月內初步規劃。

我國帕拉運動與聽障好手近年屢屢在國際賽創下佳績，儘管運動部前身體育署已針對績優身心障礙運動選手及有功教練獎勵辦法提高獎金，帕運金牌選手將能獲得600萬元、聽奧金牌也有210萬元，但卻因為未列入國光獎章與獎助學金頒發辦法，選手無法取得國光獎章。

國民黨立委葛如鈞今天在立法院質詢時表示，明年除了名古屋亞運外，還將有亞帕運將進行，但根據國光體育獎章及獎助學金頒發辦法第二條，我國選手參加國際運動賽會成績優良者要頒發體育獎章、獎金，「但身障運動員卻拿不到國光獎章，難道運動部是認為參加聽奧、帕奧就不是運動員嗎？就不是成績優良嗎？這就不是國際運動賽會嗎？」

葛如鈞強調，儘管身心障礙與聽障選手可以透過績優身心障礙運動選手及其有功教練獎勵辦法予以獎勵，「但既然主題是平權，體育署升格運動部，就該改變既有觀念和作法，畢竟運動部都設立適應運動司，明明都是運動員、都是金牌、都是非常國際級的最高等級運動，身心障礙選手沒有獎章，看來有點違反運動平權理念，隨著明年亞帕運在即，可否研議讓奪牌身心障礙選手也有獲得國光獎章機會，獎章等級可以再討論。」

對此，運動部次長黃啟煌也承諾，將研議是否將身心障礙與聽障運動員納入頒發國光獎章，「3個月內給初步規劃方向，希望給選手一個好的狀態。」

運動部 帕運

