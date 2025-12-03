快訊

台灣鯛藥檢延燒…供應商稱未檢出 高市衛生局：屬不同檢體

岡山高中學生爆試卷寫「中華民國」被扣分？ 校方澄清：已補回成績

「LINE Pay給你」是哪種Pay？LINE Pay Money要重新申請嗎？6大問題新舊用戶必看

F1／新賽季有新面孔 18歲英瑞混血天才車手加盟小紅牛

台灣醒報／ 台北報導
18歲英瑞混血天才林布拉德新賽季將加入F1圍場，成為小紅牛的新車手。 路透
18歲英瑞混血天才林布拉德新賽季將加入F1圍場，成為小紅牛的新車手。 路透

F1新賽季車手名單公布，一名年輕新星林布拉德四級跳、鎖定小紅牛車隊席次！F1新賽季的車手席次3日凌晨全數確認，明年會有一名新面孔加入圍場：小紅牛車隊的18歲英瑞混血天才林布拉德，這位天才以一年跳一階的速度，從F4神童、F3最年輕分站冠軍，到今年在F2初展天賦與超齡的心態，也寫下最年輕分站冠軍，明年在F1的表現值得期待。

18歲新星將開F1

根據《F2新聞》報導，F1新賽季車手在3日凌晨全數確認，明年除了新車隊凱迪拉克加入之外，還會有18歲的英瑞混血天才林布拉德新加入圍場，成為小紅牛的新車手。紅牛車隊把哈賈爾升上一隊，而小紅牛空下的席次就由林布拉德搭檔勞森，這也將讓林布拉德實現四級跳，一年跳一階衝進F1。

林布拉德表示，從5歲開始賽車（卡丁車）以來，加入F1就是始終不變的目標，非常感謝紅牛的青訓計畫與團隊支持，小紅牛領隊帕爾曼則對這位天才給出高度評價，他認為林布拉德的登場代表著紅牛體系的年輕造血能力。未來他更被推測可能是紅牛一隊的少主車手。 

少年天才

F1是天才中的天才匯集的賽場，而林布拉德的履歷絕對滿足這種稱號，據《ESPN》報導，林布拉德從5歲開始參賽卡丁車，就被看出神童天賦，以13歲稚齡被收進紅牛青訓計畫，2023年時，年僅16歲的他首度踏入F4賽場，首季就在多項賽事展現爭冠實力，並在年底的澳門F4賽拿下冠軍。 

隔年2024年林布拉德就升上F3，馬上又締造紀錄，在首戰巴林站就拿下衝刺賽冠軍、又在加泰站拿下分站冠軍，是F3史上最年輕的分站冠軍，年底車手積分排行高居第4名。

2025年再被升上F2，同樣又在吉達站拿到衝刺賽冠軍、在加泰站拿下分站冠軍，又改寫F2的最年輕分站冠軍紀錄，雖然目前仍居車手榜第6，但這位少年天才已經證明自己的天賦，他超齡的穩定度也是紅牛體系看重他、讓他實現四級跳的原因。 【更多精采內容，詳見

延伸閱讀

這組合會失血過多！秀智「千年吸血鬼撩翻窮畫家」惡女美艷誘惑金宣虎太好嗑

LOL／T1前往慕尼黑！11月底將參與紅牛盃表演賽

羅志祥被瘋傳是經紀人孩子生父 小霜怒曬「親子鑑定」報告：謠言止於智者

神童40歲了為何還叫神童？網友神回覆「水蜜桃姐姐也沒改叫壽桃姐姐」

相關新聞

F1／新賽季有新面孔 18歲英瑞混血天才車手加盟小紅牛

F1新賽季車手名單公布，一名年輕新星林布拉德四級跳、鎖定小紅牛車隊席次！F1新賽季的車手席次3日凌晨全數確認，明年會有一名新面孔加入圍場：小紅牛車隊的18歲英瑞混血天才林布拉德，這位天才以一年跳一階的

立委籲帕運、聽奧列入國光獎章 運動部：3個月內研議規劃

我國東京聽奧代表團上周帶著1金、6銀、6銅共計13面獎牌光榮返國，昨天由總統賴清德親自接見、行政院院長卓榮泰設宴款待，不...

桌球／混團世界盃中華隊2：8不敵瑞典 連兩屆止步分組賽

在中國大陸成都舉行的2025 ITTF混合團體世界盃賽事，我國今天在分組晉級關鍵戰中遭遇強敵瑞典，在首點的混雙鄭怡靜／林...

高球／北投國華獲2025年環境領袖獎亞軍 成台灣唯一獲獎球場

台北人的Home Course會員權益再升級！會員同組四人擊球享85折 攜手國華體育文教基金會、JGL推動青少年高球發展　打造兼顧學業的友善環境 北投國華高爾夫俱樂部今年再度榮獲美國高爾夫球場

聽奧／危宇澤奪銀 未能摘金遺憾專注準備大學面試

在東京達福林匹克運動會，台灣田徑好手危宇澤摘下男子十項全能銀牌，他透露遺憾未能奪金，不過拿牌還是很開心，接下來將準備大學...

聽奧／拖著一條腿拿下十項全能銀牌 危宇澤放眼物治師夢想

我國聽奧田徑好手危宇澤，在上周落幕的東京聽奧會上拿下田徑男子十項全能銀牌，同時也是代表團本屆賽事的首面獎牌，今天在返國餐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。