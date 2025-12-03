F1／新賽季有新面孔 18歲英瑞混血天才車手加盟小紅牛

F1新賽季車手名單公布，一名年輕新星林布拉德四級跳、鎖定小紅牛車隊席次！F1新賽季的車手席次3日凌晨全數確認，明年會有一名新面孔加入圍場：小紅牛車隊的18歲英瑞混血天才林布拉德，這位天才以一年跳一階的速度，從F4神童、F3最年輕分站冠軍，到今年在F2初展天賦與超齡的心態，也寫下最年輕分站冠軍，明年在F1的表現值得期待。

18歲新星將開F1

根據《F2新聞》報導，F1新賽季車手在3日凌晨全數確認，明年除了新車隊凱迪拉克加入之外，還會有18歲的英瑞混血天才林布拉德新加入圍場，成為小紅牛的新車手。紅牛車隊把哈賈爾升上一隊，而小紅牛空下的席次就由林布拉德搭檔勞森，這也將讓林布拉德實現四級跳，一年跳一階衝進F1。

林布拉德表示，從5歲開始賽車（卡丁車）以來，加入F1就是始終不變的目標，非常感謝紅牛的青訓計畫與團隊支持，小紅牛領隊帕爾曼則對這位天才給出高度評價，他認為林布拉德的登場代表著紅牛體系的年輕造血能力。未來他更被推測可能是紅牛一隊的少主車手。

少年天才

F1是天才中的天才匯集的賽場，而林布拉德的履歷絕對滿足這種稱號，據《ESPN》報導，林布拉德從5歲開始參賽卡丁車，就被看出神童天賦，以13歲稚齡被收進紅牛青訓計畫，2023年時，年僅16歲的他首度踏入F4賽場，首季就在多項賽事展現爭冠實力，並在年底的澳門F4賽拿下冠軍。

隔年2024年林布拉德就升上F3，馬上又締造紀錄，在首戰巴林站就拿下衝刺賽冠軍、又在加泰站拿下分站冠軍，是F3史上最年輕的分站冠軍，年底車手積分排行高居第4名。

2025年再被升上F2，同樣又在吉達站拿到衝刺賽冠軍、在加泰站拿下分站冠軍，又改寫F2的最年輕分站冠軍紀錄，雖然目前仍居車手榜第6，但這位少年天才已經證明自己的天賦，他超齡的穩定度也是紅牛體系看重他、讓他實現四級跳的原因。