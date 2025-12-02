快訊

球星高國豪家族慶生宴變「兄弟爆打全武行」 業者還原：現場失控只能報警

中油三接涉浮報百億工程費 台灣世曦聲明：全力配合偵辦

明天北花降溫明顯「3地防大雨」中部以北3500公尺高山恐降雪

桌球／混團世界盃中華隊2：8不敵瑞典 連兩屆止步分組賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
世界盃桌球混合團體賽林昀儒(左)與鄭怡靜搭檔混雙，仍是不敵對手。 ITTF官方微博
世界盃桌球混合團體賽林昀儒(左)與鄭怡靜搭檔混雙，仍是不敵對手。 ITTF官方微博

在中國大陸成都舉行的2025 ITTF混合團體世界盃賽事，我國今天在分組晉級關鍵戰中遭遇強敵瑞典，在首點的混雙鄭怡靜林昀儒以1：2屈居下風的情況下，最終中華隊也以局點2：8不敵丹麥，連續兩屆止步於分組賽。

邁入第三屆的ITTF混合團體世界盃賽事，連續3年在成都舉行，前兩屆皆由地主大陸拿下冠軍，今年我國由男女單一哥林昀儒、鄭怡靜領軍出擊，成員還包括高承睿、林彥均、郭冠宏、李昱諄、蔡昀恩與黃禹喬。

混團世界盃採每一點進行3局賽事，率先搶下8局點的隊伍取勝的制度，中華隊在首戰以8：3擊敗美國後，第二戰則是以6：8不敵南韓，在南韓率先取得3連勝提前晉級下一輪賽事的情況下，中華隊今天則與同為1勝1敗的瑞典爭奪分組最後一張晉級門票。

首點混雙賽事我國就由黃金混雙林昀儒／鄭怡靜打頭陣，面對瑞典卡爾松（Kristian Karlsson）／克莉絲緹娜．凱爾伯（Christina Kallberg）卻在前兩局都陷入苦戰，包括第二局與對手一路拉鋸到16：18，但仍是讓對手先搶下2局，第三局林昀儒／鄭怡靜則是以11：3扳回顏面，但首點打完中華隊以1：2落後。

第二點女單我國則由世界排名第138名的黃禹喬出戰世界58名的伯格斯川（Linda Bergstrom），儘管前兩局還與對手拉鋸，但仍是以15：17、9：11、5：11遭對手直落三，中華隊陷入1：5落後。

第三點中華隊則是由世界排名第140名的林彥均出戰世界排名第32名的安東．凱爾伯 (Anton Kallberg)，在被對手先以11：6、11：4拿2局的情況下，背水一戰的林彥均在第3局以11：8成功延長戰線，但中華隊仍是以2：7落後。

第四點男雙我國則由林彥均續戰並搭配剛結束U19世錦賽奪下男雙金牌的郭冠宏出擊，在只要掉一局中華隊就將敗北的情況下，首局丹麥安東．凱爾伯／卡爾松就以11：6拿下，中華隊也以2：8敗下陣來，連續兩屆止步分組賽。

中華隊 鄭怡靜 林昀儒

延伸閱讀

桌球／團體混合世界盃 林昀儒、鄭怡靜領軍開紅盤

桌球／不敵日本削球組合 WTT馬斯開特站林昀儒、鄭怡靜混雙摘銀

桌球／WTT馬斯開特站林昀儒男單8強止步 再攜手鄭怡靜混雙爭金

桌球／WTT馬斯開特站 林昀儒退篠塚大登晉級8強

相關新聞

聽奧／拖著一條腿拿下十項全能銀牌 危宇澤放眼物治師夢想

我國聽奧田徑好手危宇澤，在上周落幕的東京聽奧會上拿下田徑男子十項全能銀牌，同時也是代表團本屆賽事的首面獎牌，今天在返國餐...

桌球／混團世界盃中華隊2：8不敵瑞典 連兩屆止步分組賽

在中國大陸成都舉行的2025 ITTF混合團體世界盃賽事，我國今天在分組晉級關鍵戰中遭遇強敵瑞典，在首點的混雙鄭怡靜／林...

高球／北投國華獲2025年環境領袖獎亞軍 成台灣唯一獲獎球場

台北人的Home Course會員權益再升級！會員同組四人擊球享85折 攜手國華體育文教基金會、JGL推動青少年高球發展　打造兼顧學業的友善環境 北投國華高爾夫俱樂部今年再度榮獲美國高爾夫球場

聽奧／危宇澤奪銀 未能摘金遺憾專注準備大學面試

在東京達福林匹克運動會，台灣田徑好手危宇澤摘下男子十項全能銀牌，他透露遺憾未能奪金，不過拿牌還是很開心，接下來將準備大學...

聽奧／代表團勇奪13面獎牌返國 卓榮泰：你們怎麼可以那麼感動人

2025東京夏季達福林匹克運動會上周落幕，我國代表團本屆賽事共計拿下1金、6銀、6銅光榮返國，行政院院長卓榮泰今天設宴款...

The DoDo Men Ian領軍5K夜跑組 PUMA螢光夜跑4日中午報名開跑

運動品牌PUMA推出年度指標賽事「2026 PUMA NIGHT RUN 螢光夜跑」，將於2026年3月28日在台北大佳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。