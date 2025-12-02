桌球／混團世界盃中華隊2：8不敵瑞典 連兩屆止步分組賽

在中國大陸成都舉行的2025 ITTF混合團體世界盃賽事，我國今天在分組晉級關鍵戰中遭遇強敵瑞典，在首點的混雙鄭怡靜／林昀儒以1：2屈居下風的情況下，最終中華隊也以局點2：8不敵丹麥，連續兩屆止步於分組賽。

邁入第三屆的ITTF混合團體世界盃賽事，連續3年在成都舉行，前兩屆皆由地主大陸拿下冠軍，今年我國由男女單一哥林昀儒、鄭怡靜領軍出擊，成員還包括高承睿、林彥均、郭冠宏、李昱諄、蔡昀恩與黃禹喬。

混團世界盃採每一點進行3局賽事，率先搶下8局點的隊伍取勝的制度，中華隊在首戰以8：3擊敗美國後，第二戰則是以6：8不敵南韓，在南韓率先取得3連勝提前晉級下一輪賽事的情況下，中華隊今天則與同為1勝1敗的瑞典爭奪分組最後一張晉級門票。

首點混雙賽事我國就由黃金混雙林昀儒／鄭怡靜打頭陣，面對瑞典卡爾松（Kristian Karlsson）／克莉絲緹娜．凱爾伯（Christina Kallberg）卻在前兩局都陷入苦戰，包括第二局與對手一路拉鋸到16：18，但仍是讓對手先搶下2局，第三局林昀儒／鄭怡靜則是以11：3扳回顏面，但首點打完中華隊以1：2落後。

第二點女單我國則由世界排名第138名的黃禹喬出戰世界58名的伯格斯川（Linda Bergstrom），儘管前兩局還與對手拉鋸，但仍是以15：17、9：11、5：11遭對手直落三，中華隊陷入1：5落後。

第三點中華隊則是由世界排名第140名的林彥均出戰世界排名第32名的安東．凱爾伯 (Anton Kallberg)，在被對手先以11：6、11：4拿2局的情況下，背水一戰的林彥均在第3局以11：8成功延長戰線，但中華隊仍是以2：7落後。

第四點男雙我國則由林彥均續戰並搭配剛結束U19世錦賽奪下男雙金牌的郭冠宏出擊，在只要掉一局中華隊就將敗北的情況下，首局丹麥安東．凱爾伯／卡爾松就以11：6拿下，中華隊也以2：8敗下陣來，連續兩屆止步分組賽。