聽奧／危宇澤奪銀 未能摘金遺憾專注準備大學面試

中央社／ 台北2日電
「2025年東京第25屆達福林匹克運動會代表團」返國餐會，2日在台北喜來登大飯店舉行，台灣田徑選手危宇澤（圖）在田徑男子十項全能勇奪銀牌。中央社
在東京達福林匹克運動會，台灣田徑好手危宇澤摘下男子十項全能銀牌，他透露遺憾未能奪金，不過拿牌還是很開心，接下來將準備大學面試，朝運動醫學之路邁進。

年僅18歲的台灣田徑好手危宇澤，生涯首度站上東京達福林匹克運動會（簡稱東京聽奧）舞台就繳出一鳴驚人表現，在男子十項全能以5985分拿下銀牌，同時是繼台灣聽障田徑傳奇名將安慶隆後，睽違16年再有台灣聽奧選手在十項全能項目奪牌。

危宇澤今天出席返國餐會接受媒體聯訪時表示，一開始目標鎖定金牌，然而賽前兩週有點輕微拉傷，經過積極恢復調整下，原本以為不會再拉傷，沒想到比賽第1天又拉傷，接下來只能靠止痛藥盡力完賽，尤其1500公尺項目明顯感覺肌肉狀態沒辦法出力，就像拖著一隻腳在跑。

踏上夢寐以求的聽奧舞台，危宇澤自評跟平常比賽沒有差太多，雖然有一點緊張，不過更多是專注在自己身上，可惜與金牌擦肩而過，也讓他覺得有點遺憾，「但還有下一屆可以拚，這面銀牌還是很開心。」

近期危宇澤專心準備大學面試，未來期望朝著物理治療、運動醫學之路邁進，他透露起初接觸到物理治療，是因為國一拉傷後狀態一直無法好轉，才選擇看物理治療師，並聽著醫生分享相關知識，發現自己越聽越有興趣，剛好又能結合自身運動經驗，「我覺得蠻好的。」

