聽奧／拖著一條腿拿下十項全能銀牌 危宇澤放眼物治師夢想

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
年僅18歲的危宇澤今年首度站上聽奧會舞台，並且在男子十項全能賽事中最終以5985分勇奪銀牌。記者劉肇育／攝影
年僅18歲的危宇澤今年首度站上聽奧會舞台，並且在男子十項全能賽事中最終以5985分勇奪銀牌。記者劉肇育／攝影

我國聽奧田徑好手危宇澤，在上周落幕的東京聽奧會上拿下田徑男子十項全能銀牌，同時也是代表團本屆賽事的首面獎牌，今天在返國餐會上透露，其實在賽前以及比賽第一天就拉傷，儘管靠著吃止痛藥堅持完賽並拿下銀牌，但也坦言確實是「遺憾比較多」。

年僅18歲的危宇澤今年首度站上聽奧會舞台，並且在男子十項全能賽事中最終以5985分勇奪銀牌，為代表團拿下本屆賽會首面獎牌，同時也是我國暌違16年再度在聽奧十項全能項目奪牌。

危宇澤表示，儘管最終拿下銀牌，但仍是遺憾比較多，「因為一開始設定的目標就是金牌，但賽前兩周就發生拉傷的狀況，比賽前還去治療，不過第一天好像是狀況太好、強度拉太高，在跳遠第3跳時就拉到，後面就是吃止痛藥，看能不能盡力完善它，雖然最後還是拿到第二名，但是比預期少了一名，所以我覺得遺憾比較多，但還有下一屆可以比，這一屆有牌也算是蠻開心的。」

危宇澤坦言，拉傷的傷勢確實對表現造成影響，甚至在跑1500公尺時已經沒有任何痛覺也無法發力，可以說是拖著一條腿完賽，在比賽完隔天還出現一些血尿的狀況，不過身體目前已經沒有異樣。

在聽奧結束後，危宇澤接下來也將面對升大學的挑戰，目前也正在準備清大、交大與台大的特殊選才面試，希望朝著物理治療師的夢想繼續邁進，「我從小就對於物理治療、運動醫學這方面比較有興趣，加上運動員的身分，也經歷過這些傷勢的問題，應該是可以比一般人再了解一點這個狀況，我覺得這樣的經驗應該是蠻好的。」

聽奧 田徑

