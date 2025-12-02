聽奧／代表團勇奪13面獎牌返國 卓榮泰：你們怎麼可以那麼感動人

2025東京夏季達福林匹克運動會上周落幕，我國代表團本屆賽事共計拿下1金、6銀、6銅光榮返國，行政院院長卓榮泰今天設宴款待，代表團也將在下午前往總統府由總統賴清德親自接見；對於今年代表團奪得佳績，卓榮泰強調，運動部在9月掛牌後積極推展適應體育，就是希望達到人人都是體育人的目標。

第25屆聽奧會今年在東京舉行，我國76位選手、20位教練出征，參加田徑、游泳、羽球、籃球、桌球、網球、跆拳道、空手道、射擊、保齡球及定向越野等11個運動種類，最終在保齡球女子團體拿下金牌，另外田徑、射擊、桌球、羽球都有獎牌進帳。

今天的返國餐會上，卓榮泰看完本屆代表團影片後表示，「你們怎麼可以那麼感動人，從影片第一句話『一切努力不是為了誰的掌聲』，我光聽到那句話就非常感動，我會學習你們的精神，但我學不來的是你們努力為國家爭取那麼高榮譽的結果，代表政府表達對你們的感謝。」

奪下金牌的我國保齡球女團代表隊。記者劉肇育／攝影

卓榮泰接著一一點名奪牌選手表現，並強調運動部在9月掛牌後，就積極推動適應體育，「這跟各位有非常大關係，這是讓所有身體不方便的人、高齡者、兒童或是受傷的人，讓他們也享受到運動帶來的信心和快樂，所以從規則、環境和方式做各項調整，這種普及性參與就是適應運動精神，為的就是讓人人找得到適合自己運動方式。各位也在這樣訓練過程中發展潛力、得到成績，政府該做的是從環境更友善，從制度面得到更多協助，運動部也會從經費上真正幫助大家，達到人人都是體育人，大家都在運動場上，代表國家跟其他國家一爭長短，拿到獎牌回來。」

代表團團長林昭穎表示，「大家在東京有很傑出的表現，奉獻了我們的汗水，對大家非常的感謝。這段時間以來，謝謝國家、全體國人、教練選手和後勤團隊辛苦付出，運動員在比賽場上非常努力，不論勝敗都盡力展現國家精神。」