快訊

12歲前擁有智慧手機恐傷兒少身心 美研究指與憂鬱肥胖相關

POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測拍峇里島日出、捕捉猴群看透猴生

來台首日進警局！馬籍遊客拍照被當「檢舉達人」 寧夏夜市上演全武行

聽新聞
0:00 / 0:00

網球／和約克維奇合作僅半年 成績不如預期墨瑞坦言「很失望」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
墨瑞和約克維奇只合作6個月就分道揚鑣。 美聯社
墨瑞和約克維奇只合作6個月就分道揚鑣。 美聯社

「英國希望」墨瑞（Andy Murray）去年加入曾經的宿敵、塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）教練團，成為網壇大新聞，不過兩人只合作6個月就分道揚鑣，墨瑞透露很高興有這段經歷，但也承認感到「很失望」，沒能打出預期的成績。

38歲的墨瑞去年巴黎奧運後退役，結束球員身份3個月就加入小約團隊，但今年只打了澳網在內的6站比賽就結束合作關係。

墨瑞近期上「The Tennis Podcast」時提到，回頭看會高興自己有過這段旅程，「這是很棒的經驗，時間不長，但我全心投入。我很失望，可能沒讓他取得我想要的成果。」

「這是很好的機會，因為我覺得我遲早會想當教練，如果我沒接受這份工作，我認為這真的很有趣、可以學習到很多，我可能會後悔。」墨瑞說。

約克維奇澳網打退先任球王、西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）挺進4強，但過程中左腿受傷，4強賽沒能打完就傷退，讓德國澤瑞夫（Alexander Zverev）晉級決賽；小約傷癒回歸後，卡達公開散和印地安泉名人賽都是第一場落敗，邁阿密名人賽打進決賽但敗給捷克小將門西克（Jakub Mensik）。

墨瑞原本計畫和約克維奇法網繼續攜手，但紅土賽季前兩站蒙地卡羅和馬德里都首戰落馬後，兩人5月就結束合作。

「一開始一切都很順利，不幸的事他在澳洲受傷，但我親眼目睹他在那屆比賽打出不可思議的內容。」墨瑞回憶說，小約澳網後經歷辛苦的幾個月，對本人和團隊都是，但自己也從中學習到很多，和小約團隊也建立了很好的關係。

墨瑞 澳網 約克維奇

延伸閱讀

聯發科第8屆智在家鄉競賽 野球革命團隊獲百萬獎金

重建基石變絆腳石 鵜鶘交易「胖虎」威廉森刻不容緩

網球／約克維奇盼與兒子組職業雙打 若是單打對手會「打爆他」

網球／小約生涯101冠到手 這紀錄超越費爸卻要缺席年終賽

相關新聞

網球／和約克維奇合作僅半年 成績不如預期墨瑞坦言「很失望」

「英國希望」墨瑞（Andy Murray）去年加入曾經的宿敵、塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）教練團...

馬術／亞錦賽爭光 葉繡華自由演繹賽擠進前10

國際馬術總會（FEI）亞洲錦標賽在泰國芭達雅舉辦，我國共派出4名選手參賽，其中甫在今年全國運動會勇奪三連霸的葉繡華，在馬...

滑輪溜冰／永不停止國際超馬賽落幕 國內外高手齊聚桃園競速

永不停止國際超級溜冰馬拉松賽上周末在桃園登場，極限直排輪八小時接力賽成功吸引國內外高手雲集，活動在中華民國體育運動總會會...

桌球／混合團體世界盃 中華隊先盛後衰不敵韓國

在中國成都舉行的ITTF桌球混合團體世界盃，中華隊今天在預賽面對勁敵韓國先盛後衰，最後1點男雙林昀儒、高承睿沒能扛住壓力...

田徑／旅日高中好手簡子傑 破高懸23年5千公尺全國紀錄

台灣旅日高中長跑好手簡子傑昨天在第325回日體大長距離紀錄賽男子5000公尺，以13分48秒99成績，改寫高懸23年的台...

台中晨禎盃羽球賽64企業隊開打！羽球一哥周天成驚喜現身挺公益

台中晨禎營造集團舉辦的「第七屆晨禎盃羽球公開賽」今登場，吸引台積電、聯發科、元大銀行、台塑、奇美、台灣康寧、屋馬餐飲集團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。