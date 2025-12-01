馬術／亞錦賽爭光 葉繡華自由演繹賽擠進前10

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
葉繡華在亞錦賽馬場馬術第一中級自由演繹賽事表現精采，一舉搶下百分比69.895的好成績。圖／中華馬術協會提供
葉繡華在亞錦賽馬場馬術第一中級自由演繹賽事表現精采，一舉搶下百分比69.895的好成績。圖／中華馬術協會提供

國際馬術總會（FEI）亞洲錦標賽在泰國芭達雅舉辦，我國共派出4名選手參賽，其中甫在今年全國運動會勇奪三連霸的葉繡華，在馬場馬術第一中級自由演繹賽事表現精采，一舉搶下百分比69.895的好成績，最終拿下第9名。

中華隊本屆亞錦賽共派出7名選手參賽，馬場馬術共有4名選手，分別是熊天祺／馬匹Dordogne DN、王玉君／馬匹Cennin、葉繡華／馬匹 Alcatraz與陳怡如馬匹Chassot。台灣選手在聖喬治團體賽排名第5，第一中級個人賽則有3名選手闖進第一中級自由演繹決賽，以葉繡華表現最為出色。

馬場馬術非常重視選手與馬匹的相互配合，比賽過程有多名裁判針對多項指標進行評分，不只是選手，也重視馬匹的表現；馬場馬術第一中級自由演繹賽，是選手將規定中的必要動作加進自行設計的舞步中，並搭配音樂展現，非常考驗選手與馬匹的默契與搭配。

現年48歲的葉繡華，是台灣馬場馬術的代表性人物，今年代表桃園市參加雲林全運會，一舉拿下團體與個人兩面金牌，並完成三連霸，展現過人技巧；如今再代台灣征戰亞錦賽舞台，能在難度最高的第一中級自由演繹賽拿下佳績，表現值得肯定。

台灣本屆參賽不僅是選手與馬匹，包括後勤人員與加油團，一行人熱熱鬧鬧，馬術協會理事長許安進更帶著愛妻金瑞瑤一同前來，果然看到選手的出色表現，接下來還有障礙超越的賽事，他期盼選手能繼續加油，爭取最好成績。

馬術協會理事長許安進（左）帶著愛妻金瑞瑤赴泰國為參加亞錦賽的中華隊成員加油。圖／中華馬術協會提供
馬術協會理事長許安進（左）帶著愛妻金瑞瑤赴泰國為參加亞錦賽的中華隊成員加油。圖／中華馬術協會提供

喬治 全運會 中華隊

