聽新聞
0:00 / 0:00
世界盃男籃／絕殺打板三分球！澳洲神奇逆轉紐西蘭奪資格賽連勝
世界盃亞洲區資格賽今天進行第2日賽程，澳洲和紐西蘭的大洋洲之戰出現戲劇性劇本，第四節最多落後10分的澳洲，靠後衛希基（Davo Hickey）的絕殺打板三分球，以79：77逆轉紐西蘭，收下2連勝。
位於A組的澳洲和紐西蘭，首戰就打得激烈，澳洲在主場以84：79搶下分組首勝。今天移師紐西蘭再交手，紐西蘭靠第三節25：18攻勢逆轉半場2分落後，第四節初更握有全場最多的10分領先。
澳洲在凱（Nick Kay）和希基搶分下縮小差距，落後1分下希基更在右側45度角投進逆轉打板三分球，「絕殺」一擊讓澳洲以79：77帶走勝利。
成為致勝功臣的希基攻下12分外帶7助攻，凱20分、9籃板，平德爾（Keanu Pinder）21分是澳洲最高；紐西蘭以曼尼加（Sam Mennenga）16分最高。
DAVO HICKEY BREAKS THE HEARTS OF NEW ZEALAND! 🚨🇦🇺#FIBAWC x #StepItUpBoomers pic.twitter.com/SJnacoBgsX— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) December 1, 2025
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言