世界盃男籃／絕殺打板三分球！澳洲神奇逆轉紐西蘭奪資格賽連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
澳洲神奇逆轉紐西蘭，全隊衝進場慶祝。圖／取自FIBA官網
世界盃亞洲區資格賽今天進行第2日賽程，澳洲和紐西蘭的大洋洲之戰出現戲劇性劇本，第四節最多落後10分的澳洲，靠後衛希基（Davo Hickey）的絕殺打板三分球，以79：77逆轉紐西蘭，收下2連勝。

位於A組的澳洲和紐西蘭，首戰就打得激烈，澳洲在主場以84：79搶下分組首勝。今天移師紐西蘭再交手，紐西蘭靠第三節25：18攻勢逆轉半場2分落後，第四節初更握有全場最多的10分領先。

澳洲在凱（Nick Kay）和希基搶分下縮小差距，落後1分下希基更在右側45度角投進逆轉打板三分球，「絕殺」一擊讓澳洲以79：77帶走勝利。

成為致勝功臣的希基攻下12分外帶7助攻，凱20分、9籃板，平德爾（Keanu Pinder）21分是澳洲最高；紐西蘭以曼尼加（Sam Mennenga）16分最高。

