滑輪溜冰／永不停止國際超馬賽落幕 國內外高手齊聚桃園競速

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
今年在世界盃勇奪金牌的台灣好手劉懿萱也參賽。圖／大會提供
今年在世界盃勇奪金牌的台灣好手劉懿萱也參賽。圖／大會提供

永不停止國際超級溜冰馬拉松賽上周末在桃園登場，極限直排輪八小時接力賽成功吸引國內外高手雲集，活動在中華民國體育運動總會會長葉政彥、桃園市政府、中華民國滑輪溜冰協會和大專體育總會滑輪溜冰委員會的大力支持下順利舉行，為台灣打造出兼具挑戰性、可看性與國際化的新型態賽事。

本次比賽不僅吸引多名國際選手參賽，台灣頂尖好手也在場上展現高度競技張力，有四支隊伍以262.7公里完成八小時挑戰，而速度最快的隊伍由信翔火龍果奪下，三名隊員蔡承軒、黃安拙、林星澔以穩定節奏和強大耐力，為本屆賽事豎立新標竿。

來自國際溜冰總會的資深裁判歐丘亞（Ismael Ochoa）表示，全球類似形式的比賽並不多，台灣卻率先打造極具特色的競賽模式，讓他留下深刻印象。他強調，這種長時間接力賽不僅能激發運動員訓練動力，更讓選手在高強度競速中保持「享受運動」的初心。

歐丘亞說：「我看到台灣選手很享受比賽，這是訓練裡最重要的一部分。台灣在國際賽一直有很好成績，像去年世界錦標賽馬拉松，他們前四名都有進入，這代表台灣的訓練模式非常有效。這是一個能讓選手持續進步的模式，也會讓世界看見台灣的能量。」

台灣史上第一位溜冰環島的陳國禔，特別從加拿大返國參賽，他也說：「過去台灣溜冰界非常封閉，甚至會被貼上壞學生的標籤；看到如今台灣發展欣欣向榮，也非常開心，很肯定主辦單位的用心。」

今年在世界盃勇奪金牌的台灣看板好手劉懿萱，首次參加此類八小時接力賽，她坦言比賽氛圍讓人既新鮮又感動，在受訪時多次感謝張博光教練用心推廣，讓台灣溜冰選手能以更多型態出現在大眾面前，「我們平常大多以個人名義參加馬拉松，這種大型活動反而很少。第一次來，沒有想太多，就跟著大家一起溜，反而覺得很好玩。」

被問到今年成績明顯回升，劉懿萱坦言自己在亞運後陷入長期低潮，甚至一度萌生退役念頭。「那段時間真的很難熬，是家人跟教練一直鼓勵我。教練最了解我的狀態，也讓我重新相信自己。」

本屆八小時賽事能成功舉辦，關鍵來自於中華民國體育運動總會葉政彥會長與桃園市政府的全力支持，讓各隊在安全、專業、具國際標準的場域中競技，並促成台灣直排輪走向更完整的賽事體系。

2025年在桃園登場的永不停止國際超級溜冰馬拉松賽，極限直排輪八小時接力賽成功吸引國際好手參賽。圖／大會提供
2025年在桃園登場的永不停止國際超級溜冰馬拉松賽，極限直排輪八小時接力賽成功吸引國際好手參賽。圖／大會提供

劉懿萱 滑輪溜冰 亞運

