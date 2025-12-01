桌球／混合團體世界盃 中華隊先盛後衰不敵韓國

在中國成都舉行的ITTF桌球混合團體世界盃，中華隊今天在預賽面對勁敵韓國先盛後衰，最後1點男雙林昀儒、高承睿沒能扛住壓力，最終就以6比8落敗，吞下預賽首敗。

國際桌球總會（ITTF）主辦的桌球混合團體世界盃共16國參賽，預賽中華和韓國、美國、瑞典分在同組，賽制取分組前2名晉級第2階段的循環賽。

這次桌球混合團體世界盃第1階段預賽，進行混雙、女單、男單、女雙、男雙共5點，採取先搶8局為獲勝方的賽制。

首點混雙中華隊依舊推出最強的林昀儒搭配鄭怡靜，面對韓國年輕組合朴康賢、金娜英，如願以12比10、11比9、11比9獲勝，不但開紅盤，也取得局數領先。

只可惜接下來的女單李昱諄對申裕斌、男單林彥均對張禹珍、女雙李昱諄與黃禹喬對金娜英與崔孝珠，都是以1比2局數落敗，前4點打完雙方總局數戰成6比6。

關鍵第5點男雙，推出林昀儒、高承睿組合，對上韓國的朴康賢、吳晙誠。

首局中華隊組合一度以4比7落後，可惜追至9比9平手後，仍被對手連續2球中、遠台的搏殺取分，先丟掉首局。

第2局開賽中隊組合就以5比2領先，但隨後被韓國組合打出8比2攻勢，反倒取得10比7的3個賽末點；儘管林昀儒、高承睿追回2分，只可惜韓國打出一記彈網急墜的超級幸運球，讓他們連拿2局帶走勝利。

預計明天下午5時預賽最終戰對瑞典，很可能就是晉級關鍵之戰，目前2隊都是1勝1敗、積分3分，中華隊勝14局丟11局、瑞典勝11局丟8局。

2025桌球混合團體世界盃，中華代表隊派出男子林昀儒、高承睿、郭冠宏、林彥均；女子鄭怡靜、李昱諄、黃禹喬、蔡昀恩。