快訊

台南後壁烏樹林燃燒第10天！安南城西掩埋場也冒出大火 消防搶救中

台積電設廠也沒用？英特爾前CEO：美晶片減少依賴亞洲 得發生1件事

台中晨禎盃羽球賽64企業隊開打！羽球一哥周天成驚喜現身挺公益

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
晨禎盃羽球公開賽今登場，邀「台灣羽球一哥」周天成（左三）等人開球助陣。圖／台中市政府提供
晨禎盃羽球公開賽今登場，邀「台灣羽球一哥」周天成（左三）等人開球助陣。圖／台中市政府提供

台中晨禎營造集團舉辦的「第七屆晨禎盃羽球公開賽」今登場，吸引台積電、聯發科、元大銀行、台塑、奇美、台灣康寧、屋馬餐飲集團等64家企業組隊參賽，並安排「台灣羽球一哥」周天成開球助陣，並捐出24.9萬元報名費給十方啟能中心，展現中台灣企業運動的強大能量。

開幕儀式中，安排周天成搭檔晨禎營造董事長張秀吻，迎戰台中市運動局長游志祥與建設局長陳大田，象徵城市與企業攜手合作的雙打友誼賽，以運動連結城市，為賽事揭開序幕。

游志祥表示，晨禎盃羽球公開賽歷經七年耕耘，已從企業內部推動員工運動的友誼賽，發展成中台灣企業羽球賽事，透過比賽累積的團隊合作、溝通協調與跨產業互動，讓企業文化與運動精神交互加乘，使晨禎盃成為兼具專業、活力與公益價值的典範賽會。

周天成分享，非常珍惜能與企業、政府及民眾一起推動羽球運動的機會，希望透過運動力量，讓更多人走進球場，也讓公益被更多人看見進而參與。

今年第七屆更與國際賽事接軌，賽程全面採用與台北羽球公開賽同級的國際級專業計分系統，提供選手國際賽的競技體驗。

總經理王水樹宣布，此屆報名費全額捐贈「財團法人台中市私立十方社會福利慈善事業基金會（十方啟能中心）」，共捐出24.9萬元，以實際行動支持社福機構提升照護品質與訓練能量，展現企業善的影響力。

晨禎集團董事長張秀吻（左起）、羽球一哥周天成，迎戰運動局長游志祥、建設局長陳大田。圖／台中市政府提供
晨禎集團董事長張秀吻（左起）、羽球一哥周天成，迎戰運動局長游志祥、建設局長陳大田。圖／台中市政府提供
2025第七屆晨禎盃羽球公開賽企業組賽事今熱血登場。圖／台中市政府提供
2025第七屆晨禎盃羽球公開賽企業組賽事今熱血登場。圖／台中市政府提供
晨禎集團董事長張秀吻（左）、羽球一哥周天成（右）組隊。圖／台中市政府提供
晨禎集團董事長張秀吻（左）、羽球一哥周天成（右）組隊。圖／台中市政府提供

羽球 周天成

延伸閱讀

晨禎盃羽球公開賽 台積電、大立光等64隊企業齊聚較勁

澳洲羽賽／錯失3賽末點 周天成不敵印度名將無緣爭冠

澳洲羽賽／林俊易安抵4強 力拚與周天成在冠軍賽會師

澳洲羽賽／化解對手6賽末點 周天成苦戰印尼新星83分鐘晉級4強

相關新聞

桌球／金牌組合世青再登頂 郭冠宏、徐絃家締造歷史

上月剛滿17歲的我國桌球小將郭冠宏，今年先在WTT中國青少年大滿貫賽奪下U19男單金牌，今天再和徐絃家聯手力退日本組合，...

台中晨禎盃羽球賽64企業隊開打！羽球一哥周天成驚喜現身挺公益

台中晨禎營造集團舉辦的「第七屆晨禎盃羽球公開賽」今登場，吸引台積電、聯發科、元大銀行、台塑、奇美、台灣康寧、屋馬餐飲集團...

桌球／團體混合世界盃 林昀儒、鄭怡靜領軍開紅盤

在中國成都舉行的ITTF桌球團體混合世界盃，台灣隊今天在分組預賽首戰美國，靠著「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜領軍下，在4組對...

田徑／教練、選手一同進步 羅聖欽再破競走全國U18、U20紀錄

今年4月在U18田徑亞錦賽打破我國U18男子5000公尺競走全國紀錄，北市陽明高中好手羅聖欽再傳回好消息，他在2025年...

影／福爾摩沙古道越野賽 我國戴秀芳104K艱辛封后

2025 Formosa Trail福爾摩沙古道國際越野賽，昨在南投開跑登場，其中104K總爬升高度達5700米，跨越蜈...

聽奧／2029年達福林匹克運動會在希臘雅典 期待我國再創佳績

東京達福林匹克運動會（聽奧）26日閉幕，國際聽障運動總會（ICSD）今天確定2029年聽奧在希臘雅典。中華代表團在東京聽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。