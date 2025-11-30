台中晨禎盃羽球賽64企業隊開打！羽球一哥周天成驚喜現身挺公益

台中晨禎營造集團舉辦的「第七屆晨禎盃羽球公開賽」今登場，吸引台積電、聯發科、元大銀行、台塑、奇美、台灣康寧、屋馬餐飲集團等64家企業組隊參賽，並安排「台灣羽球一哥」周天成開球助陣，並捐出24.9萬元報名費給十方啟能中心，展現中台灣企業運動的強大能量。

開幕儀式中，安排周天成搭檔晨禎營造董事長張秀吻，迎戰台中市運動局長游志祥與建設局長陳大田，象徵城市與企業攜手合作的雙打友誼賽，以運動連結城市，為賽事揭開序幕。

游志祥表示，晨禎盃羽球公開賽歷經七年耕耘，已從企業內部推動員工運動的友誼賽，發展成中台灣企業羽球賽事，透過比賽累積的團隊合作、溝通協調與跨產業互動，讓企業文化與運動精神交互加乘，使晨禎盃成為兼具專業、活力與公益價值的典範賽會。

周天成分享，非常珍惜能與企業、政府及民眾一起推動羽球運動的機會，希望透過運動力量，讓更多人走進球場，也讓公益被更多人看見進而參與。

今年第七屆更與國際賽事接軌，賽程全面採用與台北羽球公開賽同級的國際級專業計分系統，提供選手國際賽的競技體驗。

總經理王水樹宣布，此屆報名費全額捐贈「財團法人台中市私立十方社會福利慈善事業基金會（十方啟能中心）」，共捐出24.9萬元，以實際行動支持社福機構提升照護品質與訓練能量，展現企業善的影響力。 晨禎集團董事長張秀吻（左起）、羽球一哥周天成，迎戰運動局長游志祥、建設局長陳大田。圖／台中市政府提供 2025第七屆晨禎盃羽球公開賽企業組賽事今熱血登場。圖／台中市政府提供 晨禎集團董事長張秀吻（左）、羽球一哥周天成（右）組隊。圖／台中市政府提供