桌球／團體混合世界盃 林昀儒、鄭怡靜領軍開紅盤

中央社／ 台北30日電
林昀儒(左)與鄭怡靜。截圖自畫面
在中國成都舉行的ITTF桌球團體混合世界盃，台灣隊今天在分組預賽首戰美國，靠著「黃金混雙林昀儒鄭怡靜領軍下，在4組對戰中，最終以8比3的局數擊敗對手開紅盤。

世界桌球總會（ITTF）主辦的桌球團體混合世界盃共16個國家參賽，預賽台灣和韓國、美國、瑞典分在同組，根據賽制，將取分組前2晉級第2階段的循環賽。

這次的團體混合世界盃第1階段預賽，同樣採取「搶8局」為獲勝方的賽制。

今天台灣預賽首戰美國，首點混雙推出林昀儒搭檔鄭怡靜，輕鬆以11比3、11比4、11比7輕取美國組合，也讓台灣代表隊吞下定心丸。

第2點女單蔡允恩對上美國的潔西卡（Jessica ReyesLai），以11比8、9比11、11比6驚險過關；第3點男單的林彥均，以11比8、6比11、2比11敗給納瑞許（SidNaresh）。

幸好第4點女雙，由黃禹喬搭檔蔡允恩，前2局以11比3、11比6獲勝後，就順利以8比3的局數提前擊退美國，拿下比賽勝利。

獲勝的台灣代表隊，將於明天早上10時對上勁敵韓國，很可能就是場分組龍頭之戰。

2025桌球混合團體世界盃，台灣代表隊派出男子林昀儒、高承睿、郭冠宏、林彥均；女子鄭怡靜、李昱諄、黃禹喬、蔡允恩。

鄭怡靜 林昀儒 黃金混雙

相關新聞

桌球／金牌組合世青再登頂 郭冠宏、徐絃家締造歷史

上月剛滿17歲的我國桌球小將郭冠宏，今年先在WTT中國青少年大滿貫賽奪下U19男單金牌，今天再和徐絃家聯手力退日本組合，...

桌球／團體混合世界盃 林昀儒、鄭怡靜領軍開紅盤

在中國成都舉行的ITTF桌球團體混合世界盃，台灣隊今天在分組預賽首戰美國，靠著「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜領軍下，在4組對...

田徑／教練、選手一同進步 羅聖欽再破競走全國U18、U20紀錄

今年4月在U18田徑亞錦賽打破我國U18男子5000公尺競走全國紀錄，北市陽明高中好手羅聖欽再傳回好消息，他在2025年...

影／福爾摩沙古道越野賽 我國戴秀芳104K艱辛封后

2025 Formosa Trail福爾摩沙古道國際越野賽，昨在南投開跑登場，其中104K總爬升高度達5700米，跨越蜈...

聽奧／2029年達福林匹克運動會在希臘雅典 期待我國再創佳績

東京達福林匹克運動會（聽奧）26日閉幕，國際聽障運動總會（ICSD）今天確定2029年聽奧在希臘雅典。中華代表團在東京聽...

橄欖球／第六屆元坤盃12月27、28日登場 南韓強權延世大學來勢洶洶 

全台最大橄欖球國際賽事元坤盃今年將邁入第6屆，賽事將於12月27、28日在台北田徑場舉行，今年參賽球隊規模也再度擴大，並...

