桌球／團體混合世界盃 林昀儒、鄭怡靜領軍開紅盤

在中國成都舉行的ITTF桌球團體混合世界盃，台灣隊今天在分組預賽首戰美國，靠著「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜領軍下，在4組對戰中，最終以8比3的局數擊敗對手開紅盤。

世界桌球總會（ITTF）主辦的桌球團體混合世界盃共16個國家參賽，預賽台灣和韓國、美國、瑞典分在同組，根據賽制，將取分組前2晉級第2階段的循環賽。

這次的團體混合世界盃第1階段預賽，同樣採取「搶8局」為獲勝方的賽制。

今天台灣預賽首戰美國，首點混雙推出林昀儒搭檔鄭怡靜，輕鬆以11比3、11比4、11比7輕取美國組合，也讓台灣代表隊吞下定心丸。

第2點女單蔡允恩對上美國的潔西卡（Jessica ReyesLai），以11比8、9比11、11比6驚險過關；第3點男單的林彥均，以11比8、6比11、2比11敗給納瑞許（SidNaresh）。

幸好第4點女雙，由黃禹喬搭檔蔡允恩，前2局以11比3、11比6獲勝後，就順利以8比3的局數提前擊退美國，拿下比賽勝利。

獲勝的台灣代表隊，將於明天早上10時對上勁敵韓國，很可能就是場分組龍頭之戰。

2025桌球混合團體世界盃，台灣代表隊派出男子林昀儒、高承睿、郭冠宏、林彥均；女子鄭怡靜、李昱諄、黃禹喬、蔡允恩。