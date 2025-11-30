田徑／教練、選手一同進步 羅聖欽再破競走全國U18、U20紀錄

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
羅聖欽（左）在廣島縣中央競走錦標賽奪冠，與教練翁竹毅一起分享喜悅。圖／翁竹毅提供
羅聖欽（左）在廣島縣中央競走錦標賽奪冠，與教練翁竹毅一起分享喜悅。圖／翁竹毅提供

今年4月在U18田徑亞錦賽打破我國U18男子5000公尺競走全國紀錄，北市陽明高中好手羅聖欽再傳回好消息，他在2025年第29屆廣島縣中央競走錦標賽奪冠，19分53秒57成績除再打破U18全國紀錄，U20全國紀錄也一併納入麾下。

4月羅聖欽在U18亞青賽以21分37秒88的破紀錄成績獲得男子5000公尺競走銅牌，相隔超過半年，成績進步超過1分鐘，19分53秒57的成績不只改寫國內紀錄，目前世界U18排名也高居第二。

陽明高中教練翁竹毅特別感謝台北市體育局、台北市運動科學中心、台北市立大學運動科學研究所，「有了穩定專業的運動科學為基礎的訓練才有這樣的成果。」

翁竹毅也感謝陽明高中校長和體育行政團隊的背後支持，另外特別感謝中華民國田徑協會的秘書長王景成。

翁竹毅提到，羅聖欽連續3年入選中華田協的暑期潛優訓練，自己月初也入選協會的國外培育田徑教練人才計畫，赴美國喬治亞大學進修，「有了這樣的完整培訓的養分，才能發揮了1＋1大於2的運動表現。」

