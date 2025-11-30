影／福爾摩沙古道越野賽 我國戴秀芳104K艱辛封后

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
2025 Formosa Trail福爾摩沙古道國際越野賽，瑞典選手Anton Svenssn（左）在難度最高的104K男子組摘冠。圖／埔里鎮公所提供
2025 Formosa Trail福爾摩沙古道國際越野賽，瑞典選手Anton Svenssn（左）在難度最高的104K男子組摘冠。圖／埔里鎮公所提供

2025 Formosa Trail福爾摩沙古道國際越野賽，昨在南投開跑登場，其中104K總爬升高度達5700米，跨越蜈蚣崙山、霧社關頭山、武界部落、卓社林道等山域，置身山林從早跑到晚，終由瑞典Anton Svenssn、我國戴秀芳稱王封后，今頒獎。

「Formosa Trail福爾摩沙古道國際越野賽」堪稱是台灣最具指標性的越野賽事之一，該路線是連結泰雅、賽德克及布農族的荒廢古道，橫跨埔里、仁愛、魚池3地，經台灣女婿Petr Novotny與原住民妻子羅勃．依婉整頓後重現，並辦理賽事。

今年的越野賽吸引超過40國、1600名跑者參加，賽事分為10K、18K、40K、75K、104K五大級距，40K以上總爬升高度自2400至5700米不等均是超乎全馬兩倍以上難度的純山林考驗，又以104K組難度最高，得在28小時內完賽，昨登場。

主辦單位「跑山獸」表示，今年賽事於昨天凌晨4時起開跑，其中104K組跨越蜈蚣崙山、霧社關頭山、武界部落、卓社林道等山域，選手在山林中展開越野挑戰，從白天跑到黑夜，最終由來自瑞典的Anton Svenssn、我國戴秀芳稱王封后。

瑞典Anton Svenssn以14小時30分36秒拿下104K男子組冠軍，75K、40K分別由日本HIROKAZU Nishimura、香港Chi Wan Ng奪冠；104K女子組由戴秀芳以19小時26分33秒封后，75K、40K冠軍為我國侯士婧、香港Hei Tung Wong。

而我國冠軍選手戴秀芳在104K組賽事，與亞軍日本選手GOTO Ryoko差距僅12秒，贏得艱辛，受獎時一度激動哽咽表示，兩人一路競爭，最後5.7公里被反超，但她沒放棄，堅定信念苦追，並在終點前如願趕上，非常開心將冠軍留在台灣。

