聽奧／2029年達福林匹克運動會在希臘雅典 期待我國再創佳績

東京達福林匹克運動會（聽奧）26日閉幕，國際聽障運動總會（ICSD）今天確定2029年聽奧在希臘雅典。中華代表團在東京聽奧獲得1金6銀6銅，獎牌榜排23，參賽選手雖都全力以赴，但直到閉幕前兩天才贏得本屆首金，延續連7屆有奪金紀錄，團本部的沉重壓力才獲得釋放。

東京聽奧進行12天，我國選手在大會第10天由保齡球女子團體賽在金牌榜「開張」，避免「零金」而歸，但團本部在尚未奪金前，臉上笑容並不多。中華代表團總領隊趙玉平表示，保齡球賽制改變，使比賽變數增加，對選手體力、穩定度及臨場表現都是考驗。

保齡球競賽是我國聽奧獎牌庫，東京聽奧前累積31金，保齡球就占了14金，其次是桌球6金，在中國大陸派出好手參賽下，桌球隊本屆賽事奪得1銀2銅，表現還是不錯；網球以前累積3金，在經驗豐富老將何秋美退休後，今年沒有站上頒獎台。

雖金牌數與前近5屆相比是最少，但還是有些選手有亮麗演出，田徑男子十項危宇澤僅18歲，帶傷完成2天鐵人賽程並獲得銀牌，應可擬定長期培訓計畫，並與教練陳穎祈密切配合；女子100公尺跨欄許樂，因傷休息很久時間，今年雖無法衛冕，但也獲得銀牌，4年後也才26歲，如何保持健康及持續性訓練也是課題。羽球沈彥汝帶傷奮戰，在女子單打披銀、混合團體掛銅，羽球選手兼項賽程緊湊，如何讓選手減少受傷並有效調整是重點。

東京聽奧閉幕後，ICSD才舉行會員大會，今天投票選出2029年承辦城市，由希臘以2票之差險勝克羅埃西亞，4年後各國好手相約希臘雅典見。 危宇澤（中）必須有長遠培訓計畫，並由陳穎祈（左）及安慶隆協助。圖／運動部提供（資料照片）